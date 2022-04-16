Политзаключенный Анджей Почобут отмечает день рождения за решеткой 3 16.04.2022, 14:05

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Анджей Почобут

Журналисту сегодня исполнилось 49 лет.

Анджей Почобут, журналист, активист Союза поляков в Беларуси очередной день рождения отмечает за решеткой. Журналисту 16 апреля исполнилось 49 лет.

Анджей Почобут родился 16 апреля 1973 года в городке Большая Берестовица на Брестчине. Журналист работал в гродненских газетах «Погоня», «День», «Местное время», польскоязычной «Glos z-nad Niemna», был корреспондентом минской Независимой газеты «Народная Воля», с 2006 года – корреспондент крупного польского издания Gazeta Wyborcza в Беларуси. Занимал должность главного редактора Magazynu Polskiego na uchodźstwie – журнала СПБ. Кроме того, Почобут известен как публицист и блогер, активист Союза поляков в Беларуси (СПБ).

За общественно-политическую и журналистскую деятельность Анджея Почобута неоднократно задерживали, присуждали штрафы, арестовывали.

С 25 марта 2021 года Почобут за решеткой. Его задержали в рамках «польского дела». Арест Анджея продлили до 25 мая.

МИД Польши сообщал, что знает об ухудшении состояния здоровья политзаключенного.

Редакция Charter97.org поздравляет Анджея Почобута с днем рождения и желает ему скорейшего выхода на свободу в независимой и демократической Беларуси.

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