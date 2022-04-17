Православные верующие празднуют Вербное воскресенье 17.04.2022, 9:55

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Собрали самые известные народные приметы праздника.

Вход Господень в Иерусалим празднуется ровно за неделю перед Пасхой, в 2022 году этот день приходится на 17 апреля. Сайт kp.ru собрал самые известные народные приметы на Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье знаменует собой вступление Христа на путь крестных страданий и символизирует признание Сына Божьего мессией, Спасителем.

История народных примет на Вербное воскресенье

Приметы на Вербное воскресенье веками собирали, наблюдая за происходящим вокруг. Есть приметы, связанные с погодой, с супружеством и деньгами, а есть — со здоровьем и исцелением болезней.

«Вербные» приметы

Верба — главный символ праздника, неудивительно, что большинство примет связаны именно с ней. Освященным веточкам этого растения наши предки придавали особое значение — считалось, что прикосновение вербы исцеляет и спасает от порчи и сглаза.

Вербу для освящения стоит рвать только с молодых и здоровых деревьев, избегая больных растений и тех, что растут вблизи кладбищ.

Отправляясь на ночное бдение или на утреннюю службу, следует взять сорванные веточки с собой. Прикосновение освященной вербой, как считается, излечивает болезни, снимает сглаз и порчу — именно поэтому ветками легонько хлещут детей и домочадцев.

Вербу, принесенную из церкви, ставят у изголовья больного, чтобы ее волшебная сила исцелила все недуги.

Освященные веточки принято хранить весь год, а по истечении этого времени сжигать, просто выкидывать их нельзя.

Женщине, которая страдает от бесплодия, в этот день следует самой срезать веточки, освятить их в церкви, а затем весь год хранить в своей комнате. Считается, что такой нехитрый обряд поможет познать радость материнства.

Хранящаяся в доме освященная верба защитит жилье от неприятностей и стихийных бедствий, привлечет радость и удачу.

Если съесть почку вербы — вскоре придет решение важной проблемы.

Если веточки воткнуть в землю перед началом сезона полевых работ, значит урожай будет богатый.

Если освященной вербой легонько отхлестать скот, животные не будут болеть весь год.

Приметы погоды

По погоде, которая стоит во время этого праздника, наши предки могли предсказывать объемы грядущего урожая и делать прогнозы на весь год. Вот самые известные приметы на Вербное воскресенье:

Хорошая погода в этот день — к богатому урожаю.

Ветрено — к прохладному лету.

Неожиданно ударил мороз — в этом году как никогда уродится пшеница.

Если апрель выдался таким теплым, что на деревьях в этот день видны сережки — это тоже к урожайному году. Чем больше сережек, тем больше фруктов, овощей и зерна удастся собрать осенью.

Что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье

Как и в любой другой праздник из списка двунадесятых, в этот день запрещены все физические нагрузки. Посвятите время отдыху, воздержавшись от уборки, готовки, стирки и даже расчесывания.

Фермерам в этот день нельзя отправлять домашний скот на пастбища, иначе животные будут часто болеть.

Нельзя ссориться, скандалить и ругаться, стоит избегать громких посиделок и чрезмерного веселья.

Следует соблюдать требования Великого поста — планируя вечером праздничный ужин, озаботьтесь тем, чтобы на столе стояли только постные блюда. Есть лишь одно исключение — в этот день верующим разрешается употреблять в пищу рыбу.

Главное украшение дома накануне Пасхи — верба. Освященные веточки поставьте в красный угол, чтобы вся оставшаяся до Светлого Воскресенья неделя прошла благополучно.

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