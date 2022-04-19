Главный шпион Путина и вице-президент «Газпромбанка» умерли в один день

Главный шпион Путина и вице-президент «Газпромбанка» умерли в один день14
- 19.04.2022, 10:12
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Совпадение или закономерность?
В понедельник, 18 апреля, в России стало известно о сразу двух смертях топ-чиновников, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.
Речь идет о вице-президенте "Газпромбанка" Владиславе Аваеве и директоре Службы внешней разведки Вячеславе Трубникове, пишет "Обозреватель".
Обстоятельства смерти 77-летнего Трубникова, которого за глаза называли "главным шпионом Путина", журналисты предпочли широко не распространять.
Скрыть громкое самоубийство Аваева, который перед смертью хладнокровно расправился с собственными женой и дочерью, – задача затруднительная и малоперспективная даже в таком тоталитарном государстве как РФ.
Обе смерти стали некой закономерностью на фоне рокировки военного руководства в Москве, непубличных задержаний и арестов, которые активно продолжаются в России после разгромного поражения армии оккупантов под Киевом, Черниговом и Сумами, пишет издание.
Одним из наиболее ярких примеров стал министр обороны Сергей Шойгу, который после регулярной трансляции на всех федеральных каналах внезапно исчез, а потом оказался жертвой инфаркта и других хронических болезней, обострившихся на фоне неудавшейся военной кампании в Украине.
Ранее появилась информация, что министр обороны России Сергей Шойгу попал в реанимацию и подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. У него - обширный инфаркт. Выживет ли Шойгу - неизвестно.