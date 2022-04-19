Что будет с Беларусью после дефолта? 8 19.04.2022, 10:25

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Прогноз доктора экономических наук.

Беларусь будет исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами не в валюте, а в белорусских рублях.

Об этом 7 апреля было заявлено на официальном Telegram-канале правительства страны. В сообщении упоминаются три заимодателя: Международный банк реконструкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, а также Северный инвестиционный банк. Ранее, 14 марта, был подписан указ № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики».

Согласно этому документу Министерству финансов, банкам-агентам, иным юридическим лицам предоставляется право по решению Совета министров обеспечивать исполнение обязательств перед «недружественными» странами в национальной валюте. К чему это приведет?

Своей точкой зрения с газетой «Белорусы и рынок» поделился доктор экономических наук, профессор Борис Желиба.

— Белорусское правительство дублирует действия Министерства финансов Российской Федерации. Там тоже заявили, что «недружественным» странам внешний долг будут выплачивать в российских рублях. В отличие от белорусского рубля, российскую валюту хотя бы можно обменять в ряде стран СНГ. Но, в мировой валютной системе российский рубль, конечно, не имеет веса: он никогда не претендовал на статус свободно конвертируемой или резервной валюты.

С белорусским рублем еще сложнее. Даже в странах СНГ еще нужно поискать такой банк, который обменяет белорусские рубли на другую валюту. Если ехать за границу только с белорусскими рублями, даже в пределах СНГ, то можно попасть впросак.

Поэтому, на мой взгляд, так называемые недружественные страны выплату долга, номинированную в белорусских рублях, принимать не будут однозначно. Такая выплата не будет засчитываться за погашение долга. В таком случае действия со стороны белорусских банков и юридических лиц будут рассматриваться как отказ от своих финансовых обязательств, что и является дефолтом.

Иностранные банки воспринимают белорусские рубли как замкнутую валюту, распространенную только на территории одной страны. Кроме того, таких рублей можно наэмитировать сколько угодно и погасить долги в любом объеме. Единственная страна, которая может серьезно отнестись к белорусской валюте и посчитать выплату долга в национальной валюте за погашение, это Российская Федерация.

Дефолт приведет к тому, что, во-первых, авторитетные международные рейтинговые агентства — Fitch, Standard & Poor’s, Moody’s — понизят рейтинг кредитоспособности Беларуси. Он и так низкий ввиду того, что с 2020 года в отношении Беларуси постоянно вводятся санкции, а теперь опустимся еще ниже. Во-вторых, будет реакция со стороны кредиторов, покупателей евробондов. Какая — предположить трудно, но нам от этого точно лучше не станет. Поэтому повторять действия России все-таки не стоит.

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