Генштаб ВСУ показал, как аэроразведка взаимодействует с артиллерией для уничтожения ВС РФ 19.04.2022, 17:05

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Видеофакт.

Эффективное взаимодействие операторов БПЛА с артиллерийскими подразделениями украинской армии во время охоты на российских оккупантов продолжает давать отличные результаты.

Очередной пример такой совместной работы опубликовал во вторник, 19 апреля, Генеральный штаб ВСУ.

На обнародованном видео запечатлено, как беспилотник ВСУ разведывает места скопления военной техники РФ, которая в дальнейшем уничтожается точными ударами украинской артиллерии.

При этом оккупантам не удалось укрыться ни между зданий, ни среди деревьев.

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