Силы сопротивления на Черниговщине захватили огромное количество бронетехники врага 2.04.2022, 10:02

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Россияне так быстро отступали, что побросали в лесах много интересного и полезного для ВСУ.

Украинские военные продолжают собирать трофейную вражескую технику. Так, на Черниговщине оккупанты покинули несколько танков, а также бронированных машин.

Об этом сообщает Оперативное командование «Север».

«Силы сопротивления в Шестовице, что на Черниговщине, обнаружили несколько танков, а также бронетранспортеров», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, поиски брошенной вражеской техники продолжаются.

Горожане рассказывают, что «оккупанты настолько быстро и «организованно передислоцировались», что побросали в лесах много чего интересного и полезного для нашей армии».

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