С начала войны защитники Мариуполя ликвидировали до двух тысяч оккупантов

С начала войны защитники Мариуполя ликвидировали до двух тысяч оккупантов2
- 29.04.2022, 17:17
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Защитники города уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Полк "Азов" с начала полномасштабной войны ликвидировал в Мариуполе до 2 тысяч оккупантов. Кроме того, защитники города уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Азов в Telegram.
"С начала полномасштабного наступления оккупанта полком "Азов" были убиты: по подтвержденным данным - 1157 живой силы противника (и еще 840 - по неподтвержденным данным). Санитарные потери - 520 подтверждены (также 3150 - по неподтвержденным данным)", - говорится в сообщении.
Всего, по данным "Азова" в Мариуполе находится до 14 тысяч российских солдат.
Кроме того, украинские защитники уничтожили технику врага:
танки - 49 уничтожены и 29 повреждены;
БТР - 23 уничтожено, 24 повреждено;
БМП - 36 уничтожено, 24 повреждено;
БМД - 5 уничтожено;
катер "Раптор" - 1 уничтожен;
СУ-25 - 1 повреждено;
ББМ "Тайфун" - 2 уничтожено, 2 повреждено;
"Тигр" - 3 уничтожен, 2 повреждены;
"Рысь" - 2 уничтожено, 2 повреждено;
грузовая техника - 25 уничтожено, 8 повреждено.