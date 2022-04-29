С начала войны защитники Мариуполя ликвидировали до двух тысяч оккупантов 2 29.04.2022, 17:17

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Защитники города уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Полк "Азов" с начала полномасштабной войны ликвидировал в Мариуполе до 2 тысяч оккупантов. Кроме того, защитники города уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Азов в Telegram.

"С начала полномасштабного наступления оккупанта полком "Азов" были убиты: по подтвержденным данным - 1157 живой силы противника (и еще 840 - по неподтвержденным данным). Санитарные потери - 520 подтверждены (также 3150 - по неподтвержденным данным)", - говорится в сообщении.

Всего, по данным "Азова" в Мариуполе находится до 14 тысяч российских солдат.

Кроме того, украинские защитники уничтожили технику врага:

танки - 49 уничтожены и 29 повреждены;

БТР - 23 уничтожено, 24 повреждено;

БМП - 36 уничтожено, 24 повреждено;

БМД - 5 уничтожено;

катер "Раптор" - 1 уничтожен;

СУ-25 - 1 повреждено;

ББМ "Тайфун" - 2 уничтожено, 2 повреждено;

"Тигр" - 3 уничтожен, 2 повреждены;

"Рысь" - 2 уничтожено, 2 повреждено;

грузовая техника - 25 уничтожено, 8 повреждено.

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