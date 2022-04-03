«Они бежали отсюда, как ошпаренные»: как оккупанты отступали с Киевщины 3.04.2022, 8:40

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Русские солдаты воровали даже женское белье.

Убегая из Киевской области рашисты взрывали за собой мосты, чтобы затруднить преследование ВСУ.

Украинских военных в освобожденных селах встречали с восторгом. Плачут все: как старшие, так и молодые, как гражданские, так и военные, как женщины, так и мужчины, говорится в материале "Укринформа".

Уже больше месяца жители находились абсолютно без связи и почти не ориентировались, что делается во внешнем мире. О нехватке всего, что может хоть минимально обеспечить нормальное существование, и говорить нечего.

Оккупанты заставляли людей носить белые повязки.

Если ты без повязки, сразу расстрел, – говорят мужчины, которые едут в Микуличи в хозяйство с коровами и при нас же снимают с машины белые куски ткани.

В Гостомеле – настоящий ад. Полностью разбомбленные, сожженные и абсолютно непригодные для жизни кварталы. Нас встречают жители, которые не смогли уехать, они жили в подвалах и готовили еду на улице.

"Мы на вас смотрим и немного в шоке, что вас видим. Вы действительно наши?", - переспрашивает мужчина.

Ключевой лозунг для убеждения: "Слава Украине!".

"Героям слава! Таки наши", - отвечают люди и плачут.

Одна женщина переспрашивает несколько раз, действительно ли наши, тогда из-за пазухи достает Украинский флаг и выкрикивает: "Слава Украине! Боже, как мы вас ждали, как мы молились! Боже, Боже, ты услышал нас! Спасибо Вам".

Люди радуются, что избавились от рашистов, но с тревогой ждут, что будет дальше.

Что говорят местные жители о рашистах:

"Их здесь было море. Они бежали отсюда, как ошпаренные. Бежали через лес, через старобородянскую дорогу, туда - "на Варшавку";

"Так суки бежали, что боеприпасы побросали. Разграбили все. Ходили по домам и рылись в женских трусах, и забирали. Скажите мне: у них что, трусов нет?";

"Они гребли все. Два дня камазами, уралами возили. Стиральные машины, всю бытовую технику, матрасы, одежду новую…";

"Они же ничего не видели. Они из такой глуши приехали. Я сама слышала, как один звонил маме и говорил: "Мам, мы в такой заднице живем по сравнению с ними...".

Люди хватали украинских военных за руки и бросались целовать в знак благодарности.

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