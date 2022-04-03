Топ-менеджеры банка БелВЭБ вышли на свободу после гигантского выкупа 3 3.04.2022, 11:33

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СМИ называют сумму, близкую к 25 миллионам долларов.

Как стало известно «Нашай Ніве», сегодня на свободу вышли задержанные на прошлой неделе топ-менеджеры банка БелВЭБ. Условием выхода стало «возмещение ущерба» в кратном размере. Матюшевскому, предположительно, удалось выпросить денег у Шувалова.

Напомним, ранее мы сообщали о смысле претензий силовиков и Нацбанка к банку БелВЭБ: это «дробление бизнеса и уход от налогов» через создание ИТ-компаний в льготной зоне ПВТ, а также выведение дивидендов без процентов через подчеркнуто легальную схему социального страхования, созданную Приорбанком. Начисленный размер «ущерба» составил, в эквиваленте, 8 миллионов долларов.

29 марта у топ-менеджеров банка прошли обыски, они были задержаны ДФР. Выйти в тот же день удалось только Матюшевскому. Тогда мы сообщали, что смысл его выхода был в том, чтобы он нашел деньги.

Как можно предположить, деньги Матюшевский нашел, попросив о помощи руководителя российского Внешэкономбанка Игоря Шувалова.

Источники говорят, что общая сумма, заплаченная за выход менеджеров, близка к 25 миллионам долларов. В лукашенковской системе существует практика «мультипликатора» — в случае попадания за решетку размер «ущерба» необходимо компенсировать в кратном размере. Принцип его выставления не описан в законах и зависит от возможностей узника.

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