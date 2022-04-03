Служба госбезопасности Латвии предупреждает о риске вербовки на границе Беларуси и РФ 2 3.04.2022, 17:29

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Спецслужбы РФ и Беларуси давно расширяют свою разведывательную деятельность против Латвии.

В связи с агрессией России против Украины и других стран Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) предупреждает жителей о рисках попытки вербовки со стороны российских и беларусских спецслужб при пересечении границ РФ и Беларуси.

«Спецслужбы России и Беларуси давно расширяют свою разведывательную деятельность против Латвии. Принимая во внимание текущую ситуацию с безопасностью в Европе и напряженность в отношениях западных стран с Россией и Беларусью, СГБ напоминает, что представители спецслужб этих стран чаще всего обращаются и пытаются завербовать граждан Латвии, когда те посещают Россию или Беларусь. Первый контакт часто происходит на границе, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников», — говорится в сообщении Службы госбезопасности Латвии.

В связи с этим СГБ призывает всех, кому предстоит пересечь границу России или Беларуси, быть внимательными и обращаться в службу, если при пересечении границы:

человек подвергается необычным досмотрам и опросам;

вас допрашивает человек в штатском, не в форме пограничника;

задает вам вопросы, не относящиеся к компетенции пограничника, например, о ситуации в Латвии, вашем отношении к событиям в Украине;

задает вам личные вопросы — о работе, выполняемых обязанностях, финансовом положении;

вас ошибочно обвинили в правонарушении или преступлении, призывая к «сотрудничеству»;

дают вам номер телефона, по которому вы можете позвонить, когда в следующий раз приедете в эту страну.

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