Служба госбезопасности Латвии предупреждает о риске вербовки на границе Беларуси и РФ

Служба госбезопасности Латвии предупреждает о риске вербовки на границе Беларуси и РФ2
- 3.04.2022, 17:29
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Спецслужбы РФ и Беларуси давно расширяют свою разведывательную деятельность против Латвии.
В связи с агрессией России против Украины и других стран Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) предупреждает жителей о рисках попытки вербовки со стороны российских и беларусских спецслужб при пересечении границ РФ и Беларуси.
«Спецслужбы России и Беларуси давно расширяют свою разведывательную деятельность против Латвии. Принимая во внимание текущую ситуацию с безопасностью в Европе и напряженность в отношениях западных стран с Россией и Беларусью, СГБ напоминает, что представители спецслужб этих стран чаще всего обращаются и пытаются завербовать граждан Латвии, когда те посещают Россию или Беларусь. Первый контакт часто происходит на границе, когда представители спецслужб выдают себя за пограничников», — говорится в сообщении Службы госбезопасности Латвии.
В связи с этим СГБ призывает всех, кому предстоит пересечь границу России или Беларуси, быть внимательными и обращаться в службу, если при пересечении границы:
человек подвергается необычным досмотрам и опросам;
вас допрашивает человек в штатском, не в форме пограничника;
задает вам вопросы, не относящиеся к компетенции пограничника, например, о ситуации в Латвии, вашем отношении к событиям в Украине;
задает вам личные вопросы — о работе, выполняемых обязанностях, финансовом положении;
вас ошибочно обвинили в правонарушении или преступлении, призывая к «сотрудничеству»;
дают вам номер телефона, по которому вы можете позвонить, когда в следующий раз приедете в эту страну.