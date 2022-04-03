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«А я сейчас вам покажу…»: Лукашенко стал настоящим мемом в сети

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  • 3.04.2022, 18:10
  • 22,740
«А я сейчас вам покажу…»: Лукашенко стал настоящим мемом в сети

Видеохит.

Пособник путинского режима Александр Лукашенко стал героем мемов после встречи с президентом страны-агрессора. Его речь в TikTok, Instagram и Facebook, кажется, не высмеял только ленивый.

Пользователи сети «переместили» белорусского диктатора в различные ситуации и сопроводили видео его же словами со встречи с Путиным: «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение».

УНИАН собрал подборку самых смешных мемов с Лукашенко «А я сейчас вам покажу…».

Так, Лукашенко пытается в шуточных роликах «достучаться» к сидящим на лавочке бабушкам, девушке на американских горках, бездомным на вокзале, инопланетянам, зрителям в кинотеатре. Его «вмонтировали» в выступление балерин, фильм «Операция «Ы» и друге приключения Шурика…», программу «Давай поженимся».

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