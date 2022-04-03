«А я сейчас вам покажу…»: Лукашенко стал настоящим мемом в сети

«А я сейчас вам покажу…»: Лукашенко стал настоящим мемом в сети7
- 3.04.2022, 18:10
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Видеохит.
Пособник путинского режима Александр Лукашенко стал героем мемов после встречи с президентом страны-агрессора. Его речь в TikTok, Instagram и Facebook, кажется, не высмеял только ленивый.
Пользователи сети «переместили» белорусского диктатора в различные ситуации и сопроводили видео его же словами со встречи с Путиным: «А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение».
УНИАН собрал подборку самых смешных мемов с Лукашенко «А я сейчас вам покажу…».
Так, Лукашенко пытается в шуточных роликах «достучаться» к сидящим на лавочке бабушкам, девушке на американских горках, бездомным на вокзале, инопланетянам, зрителям в кинотеатре. Его «вмонтировали» в выступление балерин, фильм «Операция «Ы» и друге приключения Шурика…», программу «Давай поженимся».