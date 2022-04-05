Министр транспорта Литвы призвал перевозчиков отказаться от работы с Беларусью 5.04.2022, 15:17

Cтраны Балтии и Польша обратились к ЕС с предложением ввести запрет на перевозки грузов в РФ и Беларусь.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис призвал литовских перевозчиков отказаться от работы с заказчиками из Беларуси и России. Об этом сообщает LRT. По его мнению, транспортные компании должны переориентироваться еще до того, как будет введено транспортное эмбарго.

«На данный момент мне кажется, что наша цель должна быть четкой: максимально прекратить все экономические связи с агрессорами. Несомненно, если кто-то еще надеется искать какой-то баланс, мне кажется, глядя на события Бучи, все остальные события, не должно быть никаких дискуссий о поиске баланса», — сказал он.

Скуодис подтвердил, что страны Балтии и Польша обратились к ЕС с предложением ввести запрет на перевозки грузов в РФ и Беларусь, а также на заход российских судов в европейские порты.

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