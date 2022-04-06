Канада расширила санкции против режима Лукашенко 6.04.2022, 8:31

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В список попали бизнесмены и представители Минобороны.

Канада включила в санкционные списки еще девять граждан Беларуси. Это бизнесмены и представители Минобороны. О решении МИД Канады сообщил во вторник.

В список попали заместители министра обороны — Андрей Жук, Андрей Бурдыко и Сергей Симоненко.

А также бизнесмены, приближенные к властным кругам и лично Александру Лукашенко:

Александр Шакутин — владелец «Амкодор»;

Владимир Пефтиев — прежний владелец «Белтэхэкспорт» (торговля оружием), «Спорт пари», «Деловая сеть», «Аквадив» и других компаний, которые сменили собственника, после того как Пефтиев в 2011 году попал под санкции ЕС;

Анатолий Тернавский — «Юнивест-М» (нефть и строительство) и другие компании, также был под санкциями ЕС десять лет назад и изменил структуру бизнеса для их обхода;

Павел Топузидис — владелец СП ООО «Табак-Инвест» (гипермаркеты «Корона» и табачный бизнес);

Евгений Баскин — владелец группы компаний «Серволюкс»;

Валентин Байко — владелец «Конте СПА», сенатор.

Все, кроме Баскина и Байко, уже находятся под действующими санкциями ЕС.

Включение их в санкционный список Канады означает, что их возможные активы в Канаде будут заморожены и им будет запрещен въезд в страну. Также представителям Канады запрещается оказывать им любое содействие, торговать с ними широким рядом товаров, передавать и продавать технологии и технику.

Также Канада расширила санкции против России: запретила предоставление услуг по страхованию и андеррайтингу российских самолетов и включила в санкционный список и девять россиян. Это приближенные к властям бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов (предполагается, что он бывший зять Владимира Путина), Леонид Михельсон, Вадим Мошкович, Александр Винокуров, Дмитрий Пумпянский и Галина Пумпянская. Также в список попал начальник ГУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.

В санкционные списки всех этих людей внесли за то, что они «способствовали и допустили нарушения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины».

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