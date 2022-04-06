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В Бухаресте машина врезалась в здание посольства РФ и загорелась

  • 6.04.2022, 9:45
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В Бухаресте машина врезалась в здание посольства РФ и загорелась

Водитель автомобиля погиб.

Машина врезалась в ворота российского посольства в Румынии и загорелась, водитель автомобиля погиб.

«Пожар произошел в среду утром возле посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, окружающий здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось», — передает канал Digi 24.

На место аварии приехали пожарные, огонь потушили. Пассажиров в салоне не было.

По данным источников телеканала, после столкновения, дежуривший у посольства жандарм потребовал, чтобы водитель вышел из машины. Тот отказался и что-то выкрикнул силовику после чего началось возгорание.

Скорость, с которой машина въехала в ограждение, была очень высокой, машина смогла прорваться через ограждение, сообщает телеканал. По его информации, ограждения у посольства установили на фоне протестов, которые проходили у здания в течение нескольких последних недель.

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