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Из-за санкций в Беларуси возник дефицит чековых лент

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  • 6.04.2022, 9:55
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Из-за санкций в Беларуси возник дефицит чековых лент

Налоговая разрешила торговле не печатать чеки.

МНС признало возможность выдачи покупателям (с их согласия) платежного документа в электронном виде. Продавцы не будут привлекаться к административной ответственности за нераспечатанный чек

Такое решение было принято на совещании в Министерстве налогов и сборов с участием профильных бизнес-ассоциаций. На совещании было рассмотрено обращение бизнеса об отсутствии в Беларуси чековой ленты.

По данным министерства, заявки бизнеса на приобретение чековых лент полностью удовлетворяются, рисков отсутствия лент в ближайшее время не просматривается. Необходимость поиска дополнительных каналов поставок в Беларусь чековых лент, а также путей реализации субъектами торговли товаров (работ, услуг) без распечатывания на бумажном носителе платежного документа и невыдачи его покупателям отсутствуют, пишет Оfficelife.

Однако проблема удорожания чековых лент в 2–2,5 раза была признана. С учетом этого выработаны пути минимизации расхода чековых лент.

Во-первых, МНС признало возможность выдачи торговлей покупателям (с их согласия) платежного документа в электронном виде. В случае внедрения этого механизма ранее предусмотренных сроков регулятор не будет расценивать этот факт как нарушение законодательства в сфере использования кассового оборудования. Это значит, что бизнес не будет привлекаться к административной ответственности.

Во-вторых, МНС рекомендовало исключить распечатку на платежном документе рекламной и иной информации, обязательность указания которой в платежном документе не установлена законодательством.

В-третьих, регулятор призвал бизнес обеспечивать приобретение чековых лент с учетом технических требований к используемому кассовому оборудованию. В ходе совещания субъекты хозяйствования, поставляющие чековые ленты, рассказали, что ретейл приобретает более дорогую по качеству ленту, в то время как технические условия к кассовому оборудованию позволяют использовать более дешевую ленту, что позволит обеспечить экономию денежных средств на закупку чековой ленты до 10–15%.

С жалобами, связанными с установлением и применением цен на чековые ленты, бизнесу рекомендовано обращаться в МАРТ.

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