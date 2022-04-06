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Эксперты прогнозируют, что в 2022 году ВВП России сократится на 15%

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  • 6.04.2022, 20:37
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Эксперты прогнозируют, что в 2022 году ВВП России сократится на 15%

Это сведет на нет все достижения РФ последних 15 лет.

Из-за санкций, по оценкам экспертов, Россия в 2022 году потеряет 15% ВВП. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 6 апреля.

В Белом доме отметили, что Соединенные Штаты и более 30 союзников и партнеров по всему миру ввели "самые действенные, скоординированные и широкомасштабные экономические ограничения в истории".

"Эксперты прогнозируют, что в этом году ВВП России сократится на 15%, что сведет на нет все достижения последних 15 лет. Инфляция уже превысила 15% и, по прогнозам, ускорится еще больше. С российского рынка уже ушли более 600 компаний частного сектора. Цепочки поставок в России были серьезно нарушены. Россия, скорее всего, потеряет статус крупной экономики и продолжит длительное погружение в экономическую, финансовую и технологическую изоляцию. По сравнению с прошлым годом экспорт из США в Россию товаров, подпадающих под наш новый экспортный контроль, сократился на 99% в стоимостном выражении, и сила этих ограничений со временем будет возрастать, поскольку Россия сокращает все оставшиеся запасы запчастей для определенных самолетов, танков и другие ресурсы, необходимые путинской военной машине", – заявили в администрации президента США.

США сегодня объявили о санкциях против российских "Сбербанка" и "Альфа-Банка", а также о запрете всех новых инвестиций в экономику РФ и полных блокирующих санкциях в отношении наиболее важных и крупных российских государственных предприятий. Список этих предприятий минфин США обнародует 7 апреля. В Белом доме отметили, что эти широкомасштабные финансовые санкции следуют за введенными в начале этой недели мерами, направленными на блокировку выплат по госдолгу России с российских счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций.

Также вводятся персональные санкции против взрослых детей президента РФ Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, а также против членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

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