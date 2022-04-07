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Как выглядят итальянские виллы пропагандиста Соловьева после «визита» туда активистов

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  • 7.04.2022, 14:47
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Как выглядят итальянские виллы пропагандиста Соловьева после «визита» туда активистов
фото: reuters

Фотофакт.

По информации газеты Corriere Della Sera, в Италии совершены нападения на два дома, которые принадлежат российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.

Одно из зданий, которое находится в местечке Пьянелло-дель-Ларио, исписано фразами «нет войне» и «убийца», а бассейн залит красной краской.

Второй дом в городке Менаджо попытались поджечь при помощи шин, но прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь. Это вилла была на реконструкции.

По сообщениям прессы, пропагандисту могут принадлежать как минимум три виллы на берегу озера Комо. Недвижимость Соловьева в Италии была арестована из-за санкций Евросоюза.

Показываем, как сейчас выглядят подвергшиеся атаке дома.

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