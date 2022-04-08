Генштаб Украины: На территории Беларуси готовят новую ЧВК

Генштаб Украины: На территории Беларуси готовят новую ЧВК9
- 8.04.2022, 7:56
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Ее комплектуют из лукашистов.
На территории Беларуси оккупанты создают новую ЧВК.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины:
Вооруженные силы Республики Беларусь проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения заданий по усилению охраны украинско-белорусской границы.
Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
По имеющейся информации, на территории Беларуси осуществляется отбор так называемых "добровольцев" из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.