Генштаб Украины: На территории Беларуси готовят новую ЧВК 9 8.04.2022, 7:56

6,022

Ее комплектуют из лукашистов.

На территории Беларуси оккупанты создают новую ЧВК.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины:

Вооруженные силы Республики Беларусь проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения заданий по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

По имеющейся информации, на территории Беларуси осуществляется отбор так называемых "добровольцев" из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».