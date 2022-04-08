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Генштаб Украины: На территории Беларуси готовят новую ЧВК

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  • 8.04.2022, 7:56
  • 6,022
Генштаб Украины: На территории Беларуси готовят новую ЧВК

Ее комплектуют из лукашистов.

На территории Беларуси оккупанты создают новую ЧВК.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины:

Вооруженные силы Республики Беларусь проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения заданий по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

По имеющейся информации, на территории Беларуси осуществляется отбор так называемых "добровольцев" из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании. Информация уточняется.

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