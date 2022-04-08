Клиентам «Альфа-Банка» в Беларуси остановили переводы с карт в долларах 8.04.2022, 9:15

Что происходит?

Читатели Myfin.by сообщают, что столкнулись с проблемами при переводе с карт Альфа-Банк за границу - приходит сообщение, что платеж невозможен. Журналисты у банка, что происходит и когда все снова заработает.

Клиенты Альфа-Банка при попытке сделать перевод с карты в валюте сегодня получали сообщение, что заявка на перевод отклонена. А сам перевод сделать невозможно.

Вот, что ответили нам в Альфа-Банке по текущей ситуации:

«Чтобы уменьшить количество неисполненных переводов, мы на один день приостановили международные платежи и переводы в USD – и завтра планируем восстановить все операции в USD.

Для Альфа-Банка важно, чтобы количество отклоненных операций было минимальным, а клиенты не тратили время и средства на выяснение ситуации. Поэтому на время, пока банки-корреспонденты разбираются в ограничениях, которые вчера ввели США, мы приостановили переводы и платежи в USD.

Мы рассчитываем получить ответ к завтрашнему дню – как только зарубежные банки-партнеры дадут официальное подтверждение и гарантированно смогут отправлять переводы».

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