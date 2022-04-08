В Барановичах людей массово вызывают на допросы из-за диверсии на железной дороге

В Барановичах людей массово вызывают на допросы из-за диверсии на железной дороге7
- 8.04.2022, 18:35
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Ранее сообщалось, что белорусские партизаны совершили более 80 диверсий БелЖД.
В Барановичах массово вызывают на допросы людей, ранее фигурировавших в «политических» статьях из-за диверсии на железной дороге, сообщает правозащитный центр «Весна».
По информации правозащитников, силовики опрашивают людей про вечер 14 марта. Также у людей смотрят телефоны, берут биоматериал.
Вероятнее всего допросы связаны с инцидентом, который произошел 14 марта на перегоне Доманово — Лесная в Барановичском районе. В тот вечер Telegram-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщал, что оборудование в релейном шкафу в этом районе вывели из строя.