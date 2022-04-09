Что ждет российских солдат, побывавших в «Рыжем лесу» 2 Андрей Шипилов

9.04.2022, 17:29

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И речь не о «лучевой болезни».

Читаю массу материалов о «лучевой болезни» которую они там подцепили, и о том, что куча из них уже от этой лучевой болезни умерла или вот-вот умрет. Это с одной стороны.

И с другой стороны, публикации в орковской прессе, где скурпулезно подсчитываются «рентгены» полученные орками во время сидения в чернобыльских окопах, с выводом, что «этих рентгенов для лучевой болезни недостаточно» и значит оркам, ничего не грозит.

И та и другая точка зрения, к сожалению, плод вопиющей безграмотности авторов в области радиационной безопасности.

Просто потому, что речь здесь идет вовсе не о «лучевой болезни», а о «лучевом поражении органов».А это две больших разницы.

Что такое «радиоактивное облучение». Это когда вы попали под луч ионизирующего облучения довольно большой интенсивности. Если вы при этом хватанули дозу более 50 бэр (или «рентген», что почти то же самое), то вы заболете острой лучевой болезнью (обратите внимание, слово «острый» здесь ключевое). Но чтобы эта болезнь вас убила, то при возможностях современной медицины вам надо хватануть несколько сотен бэр.

Таких уровней облучения сейчас в чернобыльской зоне нет.

Кроме острой лучевой болезни, есть еще и хроническая. Она не то, чтобы убивает, но сокращает жизнь десятки лет, резко снижая ее качество. Чтобы ее подцепить, достаточно всего несколько десятых бэра в день, но на протяжении долгого времени. А орки в чернобыльской зоне были недолго.

Что же, выходит правы те, кто говорит, что оркам, побывавшим в Чернобыле ничего не грозит?

Нет, они не правы, все эти орки помрут в мучениях в течение нескольких лет, а кто не помрет, останется глубоким инвалидом.

Потому что там действует иной механизм облучения. Не общее излучения, поражающее весь организм и вызывающее лучевую болезнь, а высокие локальные дозы контактного облучения, поражающее конкретные внутренние органы. Поэтому и называется не «лучевая болезнь», а «лучевое поражение».

Откуда же берутся эти «высокие локальные дозы контактного облучения»?

А берутся они из радиоактивных изотопов, содержащихся в почве, в воде, в пыли… во всем, что присутствует в чернобыльской зоне. Излучают они в основном бета и альфа излучение, которое задерживается одеждой, кожей и даже прослойкой воздуха, и потому в обычных условиях безопасно, почти незаметно и даже не фиксируется дозиметрами.

Что успокаивает. А зря.

Это не опасно до тех пор, пока эти изотопы не попали вовнутрь вашего организма. И вот там, поскольку уже не будет ни защищающего слоя одежды, ни защитной прослойки воздуха, все, что они излучают, попадет в ткани вашего организма. И весь прикол в том, что эти изотопы попав вовнутрь вас, там так и останутся, на годы, и даже до конца вашей жизни.

А если эти изотопы сконцентрируются в каком-нибудь вашем органе, то органу быстро настанет хана.

Давайте посмотрим, что это за изотопы.

Цезий 137 – очень радиоактивная штука. Но самая безопасная изо всех. Так как нигде не задерживается и выходит из организма естественным путем в течение месяцев. Но это если он попадает к вам в чистом виде. А если в виде пылинки, содержащей цезий 137, то эта пылинка останется в ваших легких надолго. Итогом будет либо рак легкого, либо лучевой фиброз легкого. И то и другое смертельно и мучительно.

Стронций 90 – также радиоактивен, как и цезий 137. И все, что сказано выше, относительно пылинок, относится и к нему. Но у него есть и другое очень неприятное свойство. Он замещает кальций в костях и остается там навсегда. Это означает высокие дозы облучения, которым будет подвергаться костный мозг. Итогом будет поражение системы кроветворения, которое проявится либо в виде лейкоза, либо в виде агранулоцитоза. И то и другое смертельно и мучительно.

Америций 241 – Нигде вроде бы в организме не накапливается, но выводится очень медленно. Это альфа-излучающий изотоп, дающий крайне высокую локальную плотность облучения. При попадании пыли в легкие вызывает рак в очень короткой перспективе.

Плутоний 239 – выводится из организма только 10% попавшего туда плутония. 60% оседает в костном мозге, 30% в печени. Лейкоз практически гарантирован.

Вывод: «Лучевая болезнь» в традиционном понимании чернобыльским героям вправду не грозит. Грозит рак или фиброз легких, лейкоз и агранулоцитоз, резкое падение иммунитета, неотличимое от СПИДа. Срок реализации 1-5 лет.

Андрей Шипилов, shipilov.com

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