Ученый из Великобритании определил структуру языка грибов 7 9.04.2022, 20:05

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Величина «словарного запаса» грибов может достигать 50 «слов».

Исследование проводилось с четырьмя видами грибов, для каждого из них был характерен собственный «диалект». Правда, вместо слов, букв и звуков грибы используют электрические сигналы, распространяющиеся по сети мицелия. Всего в грибном «словаре» автор насчитал до 50 типов последовательностей сигналов, объединяемых им в «слова», состоящие в среднем из шести «букв» — прямо как в русском языке, пишет Nakes science.

Предыдущие исследования по этой теме показали, что некоторые грибы (например, шампиньоны) посылают электрические сигналы по подземной сети мицелия другим грибам. Ученые, изучавшие такой процесс, сравнивали его с распространением возбуждения (так называемого потенциала действия) в нервных клетках животных и человека. Кроме того, ранее было показано, что электрическая активность в нитях мицелия повышается, когда гриб сталкивается с источником пищи, — это, по мнению некоторых исследователей, служит формой общения между грибами.

Так же, по-видимому, считает директор Лаборатории нетрадиционных вычислений Университета Западной Англии Эндрю Адамацк (Andrew Adamatzk). Он решил внимательнее изучить подобные сигналы, чтобы выяснить, может ли это быть некоей формой языка, похожего на человеческие. Ученый выбрал четыре вида грибов: кордицепс военный (Cordyceps militaris), гриб-призрак (Omphalotus nidiformis), опенок зимний (Flammulina velutipes), щелелистник обыкновенный (Schizophyllum commune), и записал генерируемые ими электрические сигналы.

Затем профессор Адамацк проанализировал записи в поисках закономерностей и обнаружил, что всплески электрической активности были сгруппированы в последовательности сигналов. После объединения сигналов в «слова» автор работы провел анализ лингвистической и информационной сложности этих всплесков активности. Оказалось, величина «словарного запаса» грибов может достигать 50 «слов», хотя наиболее часто употребляются лишь 15-20 из них.

При этом характеристики электрических сигналов для каждого вида были специфичны: например, амплитуда сигнала варьируется от 0,03 до 2,1 милливольта. Наибольшим словарным запасом обладали щелелистник и гриб-призрак, а средняя длина «слова» для четырех изученных видов составила 5,97 буквы. Для сравнения, средняя длина слова в английском языке — 4,8 буквы, а в русском — 6,0.

Адамацк предполагает, что цель этих электрических сигналов — помощь грибам в сохранении их групповой целостности, также это может быть средством сообщения об открытии источников пищи и/или о распыляемых рядом репеллентах. Профессор с полной готовностью признает, что сигналы могут вообще не иметь ничего общего с коммуникацией: вероятно, они возникают и просто из-за различий между парой последовательных сигналов в нитях мицелия. Но тем не менее ученый уверен, что какой бы ни была цель сигналов, они генерируются не случайным образом.

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