Ученые обнаружили гигантскую планету, которая в 9 раз больше Юпитера 9.04.2022, 20:53

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Экзопланета под названием AB Aurigae b вращается вокруг своей звезды-хозяина.

Ученые наблюдали гигантскую планету, которая, по оценкам, примерно в девять раз превышает массу Юпитера, на удивительно ранней стадии своего формирования, описанной как «все еще в утробе матери», в открытии, которое бросает вызов нынешнему пониманию формирования планет, пишет lenta.ua.

Исследователи использовали телескоп Subaru, расположенный недалеко от вершины неактивного гавайского вулкана, и орбитальный космический телескоп Хаббла, чтобы обнаружить и изучить планету, газовый гигант, вращающийся необычно далеко от своей молодой родительской звезды. Газовые гиганты — это планеты, такие как крупнейшие планеты нашей Солнечной системы Юпитер и Сатурн, состоящие в основном из водорода и гелия, с вихревыми газами, окружающими твердое ядро меньшего размера.

«Мы думаем, что он все еще находится на очень ранней стадии своего «рождения», — сказал астрофизик Тейн Карри из телескопа Субару и Исследовательского центра НАСА-Эймс, ведущий автор исследования, опубликованного в понедельник в журнале Nature Astronomy. «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это самая ранняя стадия формирования газового гиганта из когда-либо наблюдавшихся».

Он встроен в обширный диск из газа и пыли, содержащий материал, образующий планеты, который окружает звезду под названием AB Возничего, расположенную в 508 световых годах — расстояние, которое свет проходит за год, 9,5 триллионов километров (5,9 триллионов миль) — от Земли. Эта звезда получила мимолетный момент славы, когда ее изображение появилось в сцене фильма 2021 года «Не смотри вверх».

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