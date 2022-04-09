Swedbank не будет проводить платежи с Беларусью 1 9.04.2022, 21:52

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Фото: DELFI / Orestas Gurevičius

Еще один удар по луканомике.

Латвийский Swedbank AS не будет отправлять и принимать платежи из Россию и Беларуси. Об этом сообщает латвийское информагентство LETA со ссылкой на информацию от клиентов крупнейшего в Латвии банка.

Входящие платежи из России и Беларуси будут возможны до 6 мая включительно, а исходящие платежи в эти страны будут возможны только до 20 апреля. Ранее заключенные регулярные платежные поручения на денежные переводы в/из России и Беларуси также будут автоматически аннулированы.

Банк принял такое решение из-за агрессии России и Беларуси в отношении Украины, соблюдая все санкционные требования и соответствующую политику рисков.

Swedbank продолжит обслуживать платежи, ориентированные на определенные социальные группы – клиентов, получающих пенсионные выплаты или пособия из этих стран. Тем не менее, банк призывает клиентов быть в курсе последних событий. Если банк, из которого списываются деньги, не находится в санкционном списке и не отключен от системы SWIFT, пенсию и пособие можно будет получать.

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