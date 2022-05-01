СМИ: Под Изюмом ранен начальник Генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов

СМИ: Под Изюмом ранен начальник Генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов39
- 1.05.2022, 12:27
- 11,396
Генерал армии стал «300-м» в результате удара ВСУ по командному пункту врага.
По данным украинской стороны в результате вчерашнего удара по передовому командному пункту 2-й армии российских войск в Харьковский области под Изюмом был ранен начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.
Об этом сообщает телеграм-канал «Утро февраля».
Ранее сообщалось о гибели генерала Симонова.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). На данный момент известно о 20 погибших из этого числа и большом количестве рядового состава.
Ранение начальника Генерального штаба армии РФ Герасимова подтвердили и другие источники.
Так, об этом написал военный журналист и блогер Александр Шульман в «Фейсбуке».
«Начальник Генерального штаба армии РФ генерал армии Валерий Герасимов – 300й. Hедоработочка, но тоже приятно», — сообщил журналист.