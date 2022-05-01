закрыть
1 мая 2022, воскресенье, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Под Изюмом ранен начальник Генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов

39
  • 1.05.2022, 12:27
  • 11,396
СМИ: Под Изюмом ранен начальник Генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов
ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ

Генерал армии стал «300-м» в результате удара ВСУ по командному пункту врага.

По данным украинской стороны в результате вчерашнего удара по передовому командному пункту 2-й армии российских войск в Харьковский области под Изюмом был ранен начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Утро февраля».

Ранее сообщалось о гибели генерала Симонова.

На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). На данный момент известно о 20 погибших из этого числа и большом количестве рядового состава.

Ранение начальника Генерального штаба армии РФ Герасимова подтвердили и другие источники.

Так, об этом написал военный журналист и блогер Александр Шульман в «Фейсбуке».

«Начальник Генерального штаба армии РФ генерал армии Валерий Герасимов – 300й. Hедоработочка, но тоже приятно», — сообщил журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Здравствуй, «Абрамс»!
Здравствуй, «Абрамс»! Аркадий Бабченко
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами
Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистами Максим Миронов
Санкции, а не закулисная торговля
Санкции, а не закулисная торговля Андрей Санников
Народный политзек
Народный политзек Ирина Халип