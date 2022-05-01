СМИ: Под Изюмом ранен начальник Генерального штаба армии РФ Валерий Герасимов 39 1.05.2022, 12:27

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ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ

Генерал армии стал «300-м» в результате удара ВСУ по командному пункту врага.

По данным украинской стороны в результате вчерашнего удара по передовому командному пункту 2-й армии российских войск в Харьковский области под Изюмом был ранен начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.

Об этом сообщает телеграм-канал «Утро февраля».

Ранее сообщалось о гибели генерала Симонова.

На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). На данный момент известно о 20 погибших из этого числа и большом количестве рядового состава.

Ранение начальника Генерального штаба армии РФ Герасимова подтвердили и другие источники.

Так, об этом написал военный журналист и блогер Александр Шульман в «Фейсбуке».

«Начальник Генерального штаба армии РФ генерал армии Валерий Герасимов – 300й. Hедоработочка, но тоже приятно», — сообщил журналист.

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