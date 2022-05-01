В Крыму паника: оккупанты бегут с полуострова 15 1.05.2022, 14:41

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Предатели бояться разрушения моста и наступления украинской армии.

Местные предатели в оккупированном Крыму встревожились после слов террориста Гиркина, что Украина может ударить по Крымскому мосту, сообщает УНИАН.

Накануне Гиркин в своем YouTube-блоге подтвердил, что у ВСУ есть возможности ударить по Крымскому мосту, если Россия такое же сделает с мостами на материковой Украине.

Так террорист ФСБ прокомментировал недавнее заявление советник главы ОП Алексея Арестовича.

Российский боевик отметил, что Украина в любом случае это сделает, "когда посчитает возможным и выгодно". Гиркин привел пример недавнего потопления ВСУ крейсера "Москва".

"А то, что ударить они могут, крейсер "Москва" - свидетель, что могут. Извините, утопить флагман Черноморского флота – это вам не фунт изюма.... Тем не менее они его утопили несколькими противокорабельными ракетами. Поэтому теоретически с помощью дорогих западных партнеров они могут через некоторое время пустить ракету по Крымскому мосту. Более того, будут ли наши бить по виадуках, или не будут, – они все равно рано или поздно это сделают. Они ударят тогда, когда сочтут это возможным и выгодным. И если кто-то в Кремле надеется, что если мы их не будем трогать, то они нас не будут трогать, - они обязательно заденут тогда, когда сочтут выгодным для себя. Ну, а отвечать тогда уже будет поздно", - заявил боевик.

Некоторые пользователи в соцсетях поделились, что уже уехали с полуострова, кто-то критиковал Путина за неосмотрительность и др.

Я уже неделю назад как уехала с полуострова... бросила все: дом, мебель, вещи, но останусь живой и невредимой.

Пока наша армия будет на параде – украинцы зайдут в Крым. Вот запомните мои предсказания.

К сожалению, с тем вооружением, которое дали американцы, подрыв моста – это только вопрос времени. Я соглашаюсь с Гиркиным

Украинцы ежедневно получают новое вооружение и уровень угрозы становится все выше.

Осталось только по мосту ударить - и все, мы в капкане. Надо ехать, пока еще есть такая возможность.

За Мариуполь они очевидно никого не будут жалеть. Но и тут среди своих многие заговорили, что готовы вернуться обратно к украинской хунте. Эти доброжелатели будут первыми, кто будет сливать информацию о произошедшем на полуострове, а также будут ставить метки.

С украинцами не справились. Теперь вот и страна НАТО вступит в конфронтацию. Тогда нам точно конец.

Украинцы не простят за Бучу и Мариуполь. Они сильно озлоблены и будут мстить также не жалея нас. С новым вооружением от запада они скоро пойдут в атаку. Их уже никто не остановит. Я принял решение забрать родных и уезжать.

Это свидетельствует только о том, что он (Гиркин – ред.) понял, что Путин проиграл войну. Я думаю, что нам надо договориться с Украиной, иначе, когда они вернут Крым, они нас просто убьют.

Мы 1 мая собираемся группой выезжать из Крыма. В 2014 году мы перешли на сторону России, которая обещала нас защитить. Теперь мы вынуждены бежать с полуострова. Россия должна обеспечить нас убежищем – и чем больше нас будет ехать в Краснодар, тем больше мы сможем повлиять на власть в Краснодаре.

Удар по Крымскому мосту: что известно

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

"Если бы у нас была способность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

Перед этим экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

На днях представительство президента Украины в АР Крым сообщило, что Российская Федерация может готовить провокацию на Крымском мосту или пытается разгрузить его для переброски войск.

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