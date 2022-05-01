В российском Белгороде прогремели взрывы и повалил густой дым

В российском Белгороде прогремели взрывы и повалил густой дым19
- 1.05.2022, 15:31
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Несколько вертолетов кружили над городом за час до пожаров.
Жители российского Белгорода пожаловались на серию "хлопков" неустановленного происхождения.
На опубликованных в местных пабликах фото виден столп повалившего серого дыма за жилищным сектором, сообщает УНИАН.
Происшествие, по словам очевидцев, случилось между 14:10 и 14:25 в воскресенье.
В соцсетях пишут, что, возможно, был взорвана военная база.
Пока никаких комментариев по поводу ЧС от региональных властей нет.
Взрывы в Белгороде подтвердил в своем Telegram путинский пропагандист Александр Коц.
Он опубликовал видео, на котором несколько вертолетов кружили над городом менее чем за час до пожаров.