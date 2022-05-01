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В российском Белгороде прогремели взрывы и повалил густой дым

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  • 1.05.2022, 15:31
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В российском Белгороде прогремели взрывы и повалил густой дым

Несколько вертолетов кружили над городом за час до пожаров.

Жители российского Белгорода пожаловались на серию "хлопков" неустановленного происхождения.

На опубликованных в местных пабликах фото виден столп повалившего серого дыма за жилищным сектором, сообщает УНИАН.

Происшествие, по словам очевидцев, случилось между 14:10 и 14:25 в воскресенье.

В соцсетях пишут, что, возможно, был взорвана военная база.

Пока никаких комментариев по поводу ЧС от региональных властей нет.

Взрывы в Белгороде подтвердил в своем Telegram путинский пропагандист Александр Коц.

Он опубликовал видео, на котором несколько вертолетов кружили над городом менее чем за час до пожаров.

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