«Виртуальные кроссовки приносят $150 в день» 4 10.05.2022, 9:34

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Минчане рассказали о том, как зарабатывают на крипте.

Для большинства белорусов все, что связано с криптой, блокчейном и NFT, — это что-то непонятное и слишком рискованное. По сути, так и есть. Придется изучить гигабайты информации, чтобы разобраться во всех нюансах. Но у самых целеустремленных это получается. Мы пообщались с парой из Минска, которая в последнее время активно интересуется криптоиндустрией. Архитектор Антон Гарустович прикупил себе участок виртуальной земли, куда в будущем хочет перенести свои реализованные проекты. А его девушка Евгения научилась зарабатывать на бирже и игровых приложениях.

Журналисты onliner.by узнали, много ли прибыли приносит такая активность и какие есть риски.

У Антона своя архитектурная компания — «Аверса-групп». Основной интерес — это недвижимость, жилая или коммерческая, реальная или виртуальная, в Беларуси или за границей. А еще предприниматель помогает клиентам с инвестиционным планом, чтобы вкладывать деньги с максимальной выгодой.

Евгения приехала в Беларусь из России, где у нее было свое небольшое производство косметики. В Минске она также планирует заняться бизнесом, но сейчас больше увлечена рынком криптовалют и NFT-проектов. Виртуальная активность позволяет ей получать пассивный доход — с относительно небольшими вложениями.

— Допустим, у вас появились свободные $10 тысяч. Популярный вопрос: куда эти деньги вложить, — справедливо отмечает Антон. — Для покупки недвижимости этой суммы недостаточно, акциям и вкладам в Беларуси многие не доверяют — вот почему растет интерес к крипте и NFT. При этом нужно понимать, что это высокорисковые инвестиции. Мы с Женей стараемся вкладывать в такие вещи небольшие суммы.

Прежде чем с головой погружаться в эту индустрию, разберемся с парочкой терминов. Все знают про биткоин — самую популярную криптовалюту, и, конечно, далеко не единственную. Покупают крипту на биржах, которых тоже очень много. Самая известная в мире сегодня — это Binance, но клиентам из Беларуси туда доступ закрыт. Довольно популярными стали белорусские биржи, например Currency или Free2ex.

В отличие от криптовалюты токены всегда привязаны к конкретному проекту. Если совсем упростить, то токены можно сравнить с акциями. Компания выпускает токены, а инвесторы их покупают и получают за это дивиденды.

Токены могут быть невзаимозаменяемыми — тогда это NFT (Non-fungible token), очень модная сегодня штука. Главное отличие таких токенов — в уникальности. Если биткоин одного пользователя условно тождественен биткоину другого, то NFT нельзя поменять на другой, скопировать, разделить. Обычно такие токены создаются на основе картин, песен, эпизодов или персонажей компьютерных игр.

Вошла в проект, где предложили доходность 190% годовых

Теперь от теории переходим к практике. Наши герои покупают на бирже криптовалюту, но в биткоины предпочитают не вкладываться. По мнению Евгении, это сейчас нелогично.

— Биткоины смайнены (добыты. — Прим. Onlíner) в максимальном количестве, и совершенно невозможно предсказать их поведение сейчас, поэтому для меня их покупка — слишком высокий риск, — говорит девушка. — Будь у меня свободные $3 тысячи, я бы купила, наверное, эфир, потому что у него больше перспектив. А вообще я чаще всего беру криптовалюту BNB, потом что это токен биржи Binance и его поведение относительно стабильное. Вот вчера купила BNB на $50.

Обычно Евгения покупает монеты на централизованной бирже Huobi, но трейдингом (заключением торговых сделок) там не занимается.

— Вообще на биржах не рекомендуется хранить криптовалюту, лучше сразу класть ее в криптокошелек. Их тоже много разных — MetaMask один из самых известных. А в идеале иметь «холодный кошелек» — это такое устройство типа флешки, которое стоит около $200. Самый надежный вариант, но я себе пока не покупала.

В феврале Евгения узнала про то, что существуют децентрализованные биржи — где ты сам распоряжаешься своими активами. Девушка заинтересовалась одним из проектов криптобиржи «Номинекс» и купила там монеты на $250.

— Для выхода на децентрализованную биржу вообще не требуются документы, просто привязываешь кошелек криптовалютный — и все. Я там выбрала две опции, одна называется «лаунчпул» — это когда ты кладешь монеты под процент. Когда входила, предложение было 190% годовых, а на старте — вообще 300%.

Не удивляйтесь такой доходности: это в принципе нормальная история для новых монет. Чем больше людей входят в проект, тем меньше становится прибыль.

Вторая опция, которой воспользовалась Евгения, — это объединение монет в пару. Наша героиня соединила монету NMX с криптовалютой BNB — и на этом тоже заработала.

— Монеты соединяются и «рожают» другие — это называется фарминг. Сколько именно я нафармила, сказать не могу. В среднем доходность на двух опциях в месяц получилась 10—12%, то есть с $250 я зарабатывала по $25. Деньги уже выводила.

Понятно, что это небольшая сумма. Но один из главных принципов игры на бирже в том, чтобы соблюдать риск-менеджмент. Ты должен инвестировать только те деньги, которые готов потерять.

Купил участок земли за 49 монет, а продать хочет за 3000

Не всем интересно играть на бирже — и в мире блокчейна есть куча альтернатив. Некоторые покупают участки и дома в виртуальных мирах. Самые известные проекты такого плана — это игры Decentraland и Sandbox. Виртуальная недвижимость представляет собой NFT, которые можно купить за криптовалюту.

— Земля там уже очень дорогая, потому что проекты раскрученные, — рассказывает Антон. — Лично я решил купить участок в другом виртуальном мире — TON Earth. Проект новый, мне он показался перспективным. Я покупал землю всего через час после запуска — стоила она 49 монет ($70 на тот момент), а сейчас выставил участок на продажу уже за 3000 монет, гораздо дороже.

Пока у меня никто участок не купил, но бывают случаи, когда люди через пару минут после покупки NFT продают их в 5—10 раз дороже.

У создателей TON Earth много планов: на участках можно будет ставить дворцы и коттеджи, появятся авто. Обещают, что в виртуальном мире поселятся знаменитости. Если вы будете соседствовать с коттеджем какого-нибудь Павла Дурова, ваш маленький участок принесет сумасшедшие деньги.

— Понятно, что это обещания. Неизвестно, понравится ли проект аудитории, придут ли туда знаменитости и их фанаты. Но на ранней стадии очень часто можно удачно купить такие штуки, если рискнуть. Есть шанс получить хорошую прибыль.

— А зачем вообще нужны эти виртуальные миры? — задаем наивный вопрос.

— Когда ты надеваешь VR-очки, можешь видеться онлайн с друзьями — это здорово. Уже даже свадьбы проводились в метавселенных. А в будущем все это будет выглядеть еще более реалистично. В последнее время это очень сильный тренд. И чем больше людей этим увлекается, тем больше возможностей появляется для маркетинга. Какая разница — я физически прошел возле рекламы или в метавселенной? Отовсюду, где есть трафик, можно качать деньги. И в этом большой потенциал, — делятся мнением минчане.

Антон также решил создать NFT на основе тех домов, которые он запроектировал в реальной жизни. Cделал он это на платформе OpenSea — загрузил туда свои 3D-проекты и превратил их в токены.

— Пока я не выставлял их на продажу, это тестовая история. Может быть, в будущем получится загрузить дома в виртуальный мир, а вдруг они кому-нибудь понравятся? Можно сделать дом рекламной площадкой для каких-нибудь брендов и зарабатывать на этом деньги. Посмотрим, что из этого получится, — объясняет смысл своей затеи Антон.

Вообще предпринимателю интересны все возможности для инвестиций, которые связаны с недвижимостью. И мир токенов открывает здесь совершенно новые ниши.

— Допустим, вы верите, что цены на недвижимость в Грузии вырастут. Владельцы квартиры в Батуми могут токенизировать ее — юридически закрепить, что метры принадлежат стольким-то людям (покупателям токенов). И прибыль от квартиры будет делиться между ними.

Люди получают возможность инвестировать не $20—40 тысяч в недвижимость, чтобы вырасти в полтора раза, а всего $1 тысячу. И такие проекты уже существуют, это новая реальность.

Открыл приложение — и идешь гулять в виртуальных кроссовках

NFT может стать что угодно — например, кроссовки. Фитнес-приложение STEPN, где предлагают купить виртуальную обувь, в последнее время стало мегапопулярным. Евгения тоже решила попробовать. Для старта она привлекала инвестиции, потому что кроссовки стоят недешево (от $1400 самый доступный вариант).

В чем смысл: обладатели виртуальных кроссовок гуляют с запущенным приложением по улице (прогулка должна быть реальной, поскольку приложение отслеживает это с помощью GPS). Таким образом можно добывать местную валюту, а потом обменивать ее и выводить деньги.

Модели виртуальной обуви продаются разные, у каждой из них свой запас энергии на день — обычно это 10 минут. У нашей героини сейчас три кроссовка (на момент интервью было четыре) — и она зарабатывает на каждом из них около $50 в день, всего $150. Да-да, мы не ошиблись, это дневной заработок, а не месячный.

— Объясню, откуда такие деньги. С трех кроссовок в день я получаю около 30 монет. Чтобы их выгодно продать на бирже, ловлю нужный момент. Часто ставлю будильник на 5 утра — и когда вижу хороший курс, сразу продаю. Конечно, не все эти деньги мои — что-то на ремонт кроссовок уходит, что-то я должна инвестору.

Помимо собственно «ходьбы» зарабатывать можно на «скрещивании» кроссовок. Причем если у тебя их два, ничего не получится, нужно минимум три. И обувь должна быть пятого уровня, никак не хуже.

— «Скрещивание» кроссовок называется «минтом». Стоит это 200 монет (примерно $860). Когда кроссовок «рождается», его можно продать — обычно с прибылью $50. Такое можно проворачивать несколько раз в неделю. Но заранее ты никогда не знаешь, какой модели кроссовок «родится». И далеко не всегда эти «минты» выгодны.

Лично мне нравится все анализировать: я вбиваю курсы валют в таблицу и каждый раз просчитываю, есть ли смысл в эту секунду делать «минт».

Даже Антон соблазнился на покупку кроссовок: теперь можно «гулять» в виртуальной обуви вдвоем — так веселее.

— Будут ли кроссовки и дальше расти в цене, никто не знает. Пока интерес высокий, идет рост. Недавно был заключен контракт с крупной фирмой реальных кроссовок — это тоже создателям в плюс. При этом нужно понимать, что именно трейдеры, то есть сами пользователи, формируют стоимость этих кроссовок и местной валюты. Уйдет интерес — и заработка не будет, — объясняет Евгения.

— Какие есть подводные камни в этом проекте?

— Здесь очень много игровых атрибутов — и люди сильно вовлекаются. И чаще всего деньги, которые зарабатывают, вкладывают обратно в игру. Все продумано так, чтобы прибыль казалась тебе бесконечной… Лично я стараюсь глубоко в это не погружаться. Вкладывала деньги в проект, пока у меня не появились три кроссовка для «минта». И дальше уже стала «фиксироваться», то есть выводить деньги каждый день.

Готовы потратить $100—200 на виртуальную маску?

Еще один проект, который вызвал интерес у наших героев, — это игра в дополненной реальности DEFY. Вы ходите по улице, взламываете башни, а потом собираете кошельки. Ходить пешком в этой игре нужно много, поэтому на днях Евгения играла, катаясь по городу на велосипеде.

Покупка маски обошлась Евгении в сумму около $130, потому что она купила нужную криптовалюту по выгодному курсу. На вторичном рынке сейчас такие маски стоят около $700.

— Какая доходность в итоге будет от этой игры, пока неизвестно: доступ открыт только для ранних последователей, которые купили маски. В конце мая будет листинг монеты этой игры — до этого ее нельзя ни купить, ни продать, только получить внутри игры и копить.

Евгения говорит, что обязательно попробует купить эти монеты. Она уверена, что местная валюта вырастет, вопрос — насколько.

— Если в 20 раз от цены листинга, то заработок внутри этой игры будет сопоставим с заработком от кроссовок. Это если я все правильно поняла и посчитала. На таких ранних стадиях проекта иногда не на все вопросы получается найти ответы.

За два часа заработала $600: «Главное — успеть нажать на кнопку»

Спрашиваем у Евгении, какой была для нее самая удачная сделка на рынке NFT. И тут есть чем похвастаться. В приложении VE-VE она купила виртуальную коллекционную фигурку Дональда Дака и его подружки за 60 монет (курс к доллару 1 к 1). А через два часа продала эту фигурку за 1850 монет!

— Там главное было — успеть нажать на кнопку, чтобы купить хороший дроп. Счет шел на секунды. С той продажи я выводила деньги очень быстро, спешила, поэтому чистыми получилось только $600. Но, согласитесь, это отличная прибыль за 2 часа. Я до сих пор не понимаю, почему это все работало — для меня загадка. В приложении нет какого-то разнообразия в коллекции. Наверное, имел значение вес самих компаний, которые сотрудничают с проектом.

Несмотря на успех, к этому проекту Евгения интерес потеряла и переключилась на новые. Героиня не любит «лонгировать» вложения (вкладывать на длительное время). Выбор приложений сегодня огромный — и хочется пробовать разное.

— Недавно я узнала про игру, где нужно учить английский. За то, что выполняешь задания, тебе тоже платят деньги в криптовалюте и таким образом мотивируют учить язык. Вход в проект, насколько я знаю, около $100. Также много говорят в последнее время о проекте, где люди играют в шахматы и на этом зарабатывают деньги. В него можно просто инвестировать деньги, необязательно играть. Я заинтересовалась, но пока подробно все нюансы не изучала.

Точно знаю, что хочу купить монеты от игры Dogami. Вход от $2000, если не ошибаюсь. Внутри игры очень сложная механика, которая сильно вовлекает. Я не игрок, если честно, не хочется погружаться в проект глубоко. Но мне интересна криптомонета этой игры — считаю, что она хорошо вырастет.

Всегда нужно думать о рисках

Подобных проектов с игровыми элементами много. Не все из них «выстреливают», как виртуальные кроссовки. А некоторые и вовсе похожи на «скам» — это когда основатели просто собирают деньги с участников и исчезают.

— Было такое приложение, где на велосипеде людям предлагали ездить — и тоже зарабатывать монеты. Трейдеры начали покупать велосипеды еще до запуска приложения, потому что на старте такие вещи дешевле (кроссовки еще несколько месяцев назад стоили $600). Прошла неделя — и все перестало работать. Похоже на то, что люди просто собрали деньги и откланялись.

— Как вы понимаете, во что можно вкладываться, а во что — нет?

— Когда новый проект появляется, за ним начинают следить ранние последователи. Можно посмотреть на вовлеченность, о чем они разговаривают в соцсетях. Бывает, набегают странные аккаунты — и непонятные комментарии пишут, это очень подозрительно. Также мы смотрим на то, есть ли связь у проекта с реальным продуктом. Это может быть игра, в которую люди реально играют и у нее есть фанаты. Тогда к этому проекту больше доверия. Но все не просчитаешь. Можно легко уйти в минус, если проект слабый.

Мы спросили, сколько денег Евгения уже потеряла на подобных играх. Поначалу она ответила, что нисколько — ей везет. Но в скорости после интервью удача слегка отвернулась.

— У меня было 4 кроссовка — и один из них я продала ночью примерно за $1500. Рискнула и разделила полученную прибыль на четыре криптовалюты, чтобы заработать еще больше. В итоге попала в свою первую минусовую сделку. До этого небольшими суммами играла, — на $50 и 100, и эти монеты все время вырастали.

А тут курсы пошли не в ту сторону — и я потеряла около $1000. Расслабилась, забыла про риск-менеджмент.

Помимо потери на курсах, рассказывает Евгения, лишиться денег можно, если не изучить все тонкости участия в игре. Такая инвестиционная активность требует концентрации.

— Разбираться на первоначальном этапе мне приходилось очень много. За курсом монет в приложении STEPN, например, я следила недели две — анализировала, как он ведет себя за час-сутки — и пыталась понять цикличность. Все не так просто, как может показаться. Даже с переводом крипты с одного кошелька на другой есть нюансы — если сети разные, деньги просто уничтожатся.

— Кому не стоит этим заниматься?

— Тем, у кого развита тревожность, точно не стоит. Все, что ты вкладываешь, можно легко потерять. А еще я не советую участвовать в таких проектах творческим людям, которым сложно анализировать много информации сразу. Здесь очень быстро все меняется, нужно быть начеку.

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