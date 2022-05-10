Уличный бой в Мариуполе сняли на экшн-камеру 10.05.2022, 10:51

1,612

Бойцы ВСУ в ходе вылазки встретили танк с пехотой россиян.

В почти полностью захваченной российскими оккупантами Мариуполе продолжаются уличные бои. Фрагмент одного такого боевого эпизода с участием украинских военнослужащих, воюющих в условиях полного окружения, показал в Telegram журналист Роман Бочкала.

На видео воины сил обороны Украины в ходе вылазки встретили танк с пехотой россиян.

Однако, пока они планировали уничтожение противника, попали в засаду в частном секторе. В результате перестрелки один боец получил ранение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».