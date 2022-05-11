Стало известно, как работают грузоперевозчики после введения Минском ответа на санкции ЕС 4 11.05.2022, 17:22

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Процедура оформления грузов усложнилась.

В Беларуси уже четвертую неделю работают контрсанкции для автоперевозчиков из ЕС. Ограничения предусматривают, что фуры из Европы могут въезжать к нам только для перегрузки груза или перецепки, дальше груз могут доставлять белорусские перевозчики. Когда только ввели новшество, сотрудники белорусских фирм-перевозчиков говорили, что оформление в транспортно-логистических центрах очень долгое, из-за этого происходит «коллапс» и «таможня потонет в количестве работы». Журналисты zerkalo.io узнали, какая сейчас ситуация с оформлением грузов из ЕС.

Логисты из Беларуси: Работать стало гораздо сложнее и затратнее

Специалисты из Беларуси, которые занимаются оформлением перевалки грузов на границе ЕС и Беларуси, говорят, что эта процедура на наших таможенно-логистических центрах (далее — ТЛЦ) по-прежнему проходит очень долго и медленно.

— Машин много, очереди огромные. В среднем по три-четыре дня надо ждать, чтобы оформиться на перегрузку. Чаще логисты уже налаживают схему перевалки так, чтобы фуры из ЕС и Беларуси перегружались друг в друга. Уже даже схемы посложнее осуществляют — с тройками и четверками машин, — рассказал логист одной из белорусских фирм-перевозчиков.

Специалист говорит, что не спасает от очередей даже то, что в перечень мест для грузовых операций и перецепки добавили еще три склада временного хранения, — «Брествнештранс», «Белимпортторг» и «Транзит».

Представители белорусских фирм-грузоперевозчиков говорят, что из-за ответных мер Минска на санкции ЕС работать стало гораздо сложнее, чем раньше, а также затратнее по деньгам. По словам участников рынка, со ставками фрахта на автомобильные перевозки по Европе «творится разброд и шатание», они поднялись раза в три, а то и больше. Например, цена на перевозку из Испании в Беларусь стоит около десяти тысяч евро, а раньше она была порядка четырех тысяч евро.

— Сейчас зарабатывают поляки и литовцы, а мы просто смотрим и облизываем губы, — отметил сотрудник одной из белорусских компаний-грузоперевозчиков. — Отечественные предприятия оставили ставки примерно на том же уровне, что и были. А вообще, иногда кто во что горазд, бывают и совершенно необоснованные по стоимости фрахты.

Процедура оформления не сложная, но много лишних телодвижений

— Ничего здесь не изменилось с того момента, как начали действовать ответные меры: как были очереди, так и остались, — подтверждает информацию логистов дальнобойщик Дмитрий, который работает в белорусской компании.

Раньше мужчина возил грузы из России в Европу и обратно, а после того, как Беларусь ввела ответные меры на санкции ЕС, его маршрут заканчивается на родине, возле белорусско-польской границы. Водитель уже был на перецепе, в прошлый раз он приезжал на ТЛЦ «Бремино-Берестовица» для того, чтобы обменяться полуприцепами с польским водителем. В момент разговора с журналистом он ждал перецепа на ТЛЦ возле пункта пропуска «Козловичи».

— Сейчас колейка начинается возле АЗС «Татнефть» (это около шести километров от ТЛЦ. — Прим. ред.), грузовики стоят по обеим сторонам дороги, ждут свою «пару» со стороны Европы, — рассказал водитель.

Дмитрий считает, что процедура перецепа в общем-то не сложная, если изучить ее, однако, водитель отметил, что в ней много телодвижений, поэтому «перворазникам» сложно ориентироваться. Мужчина говорит, что лучше в этом плане все организовано на ТЛЦ «Бремино-Берестовица». Когда он там был, то к дальнобойщикам выходил сотрудник и объяснял, куда нужно ехать и что делать.

— Везде оформление происходит примерно одинаково: приезжаешь, ставишь машину на стоянке и идешь в ТЛЦ, где сообщаешь о своем прибытии. Эту информацию передают на белорусскую границу, после чего европейский грузовик, с которым ты должен перецепиться, пропускают в Беларусь, с ним ты занимаешь очередь на въезд в зону таможенного оформления, — рассказал Дмитрий.

По мнению дальнобойщика, организация очереди лучше возле пункта пропуска «Козловичи», там она электронная: каждой паре грузовиков присваивается номер, продвижение можно отслеживать через Telegram-канал, который создал Брестский филиал РУП «Белтаможсервис». Кстати, в этом же чате появляются объявления, касающиеся оформления перевозки.

Более суток ожидания в очереди на оформление, восемь часов — на перецепку

В прошлый раз Дмитрий ждал заезда на ТЛЦ более суток, как будет сейчас — неизвестно и непредсказуемо. Мужчина говорит, хорошо, если ждешь своей очереди где-нибудь возле АЗС, где есть туалет, душ, или возле магазина, но места там не всегда бывают.

— А бывает, припаркуешься на грузовике далеко от цивилизации, где-нибудь вдоль поля. Их хорошего — только мусорки стоят. Туалета нет, водители «удобряют» обочину, про душ вообще можно не мечтать. Поесть нечего. Я брал такси и ездил в Брест, чтобы купить продукты, потом готовил в машине.

Уже заехав на парковку ТЛЦ, водители чувствуют себя комфортнее — в здании есть «удобства» и кафе, в котором наш собеседник обедал за 15 рублей с первым, вторым и третьим блюдами. Но и там дальнобоям приходится терять время в очередях к каждому окну.

— В прошлый раз на ТЛЦ я пробыл около восемь часов. В 23:00 в одном окне оформляли уведомление о прибытии, простояли там мало, около 2,5 часов. Потом пошли на второй этаж — там таможня, застряли там часов на пять, попали на пересменку. Сама пересменка занимает пять минут, но новый сотрудник приходит и начинается путаница с ранее поданными документами, мол, что это, а где другие документы, а кому их отдавали, а кто их брал?

Еще около полутора часов у водителей ушло на перецепку и оплату парковки. Кстати, по сведениям водителя, стоимость нахождения на парковке снова изменилась: за белорусский грузовик он заплатил 27 рублей, за польский — 92 рубля. Напомним, до «ответных мер» заезд на территорию ТЛЦ стоил 50 рублей, с 16 апреля стал более 150 рублей. 21 апреля цены снова пересмотрели — стоимость пребывания фур в зоне таможенного контроля снизили до 99 рублей.

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