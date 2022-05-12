В Беларуси снова преследуют ксендзов

В Беларуси снова преследуют ксендзов1
- 12.05.2022, 22:08
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Ксендзам выписывают штрафы.
В Беларуси продолжается давление на священников католической церкви. Ксендза Андрея Кевлича из Горок оштрафовали на 640 рублей. Об этом он сообщил в Facebook. Ксендза Анджея Бульчака из Постав вызывают 13-го мая в суд за «распространение экстремистских материалов», сообщает «Хрысціянская візія».
Еще в апреле милиционеры составили на Андрея Кевлича протокол о «распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов». Поводом для преследования стал репост с сайта, признанного в Беларуси «экстремистским». Суд несколько раз переносился, но в итоге священника все-таки оштрафовали. Кевлич будет вынужден заплатить 640 рублей штрафа.
Также правоохранительные органы преследуют ксендза из Постав Анджея Бульчака. Его снова вызывают 13-го мая в суд из-за антивоенного видео, размещенного на Youtube-канале прихода. Проблемы возникли из-за видеоролика «Письмо», в котором в виде письма христианки своим друзьям в Польше объясняют, что белорусы на самом деле выступают против войны в Украине и протестуют. На одной из фотографий протестов, которые демонстрировались в видео, был логотип телеканала «Белсат», признанного властями экстремистским, а также бело-красно-белые флаги.
Ксендз Анджей Бульчак является гражданином Польши. Из-за угрозы преследования он вынужден был выехать из Беларуси.