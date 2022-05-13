В боях за Украину погиб еще один белорусский герой 12 13.05.2022, 15:14

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Константин Дюбайло получил благодарность за мужество от президента Украины.

В боях на Донбассе погиб белорусский доброволец Константин Дюбайло, сообщает «Радыё Свабода».

Константину Дюбайло было 34 года, он родом из Могилева. В войне на востоке Украины он принимал участие с 2014 года. О смерти побратима рассказала доброволица Галина «Перлинка» Клемпоуз.

«Мы познакомились в 2016 году в рядах «Правого сектора», я была в одном из подразделений, а он как раз к нам приехал. Потом вместе подписывали контракты с Вооруженными силами Украины. У него с этим были определенные трудности, так как он был гражданин Беларуси. Сначала он был вместе с нами в 54-й бригаде, а потом перевелись в 46-й батальон «Донбасс — Украина».

Галина рассказывает, что Константин участвовал во многих боях. Он вышел живым из большого боя 16 декабря 2016 года на Светлодарской дуге, где погибло много добровольцев.

«Костя был очень креативным к различным формам ведения войны, ничего не боялся, еще и нас всех подбадривал. Немного рассказывал о своем детстве. Как он проводил время в лесу, в деревне. Насколько мы знаем, он вырос в семье военных».

По словам сослуживцев, Дюбайло говорил, что воюет не только за Украину, но и за уменьшение влияния России в мире, в том числе в Беларуси. Понимал, что свобода на родине невозможна, пока в России такой имперский аппетит, говорит Галина Клемпоуз. Мечтал об украинском гражданстве, но этот процесс почему-то тормозился.

«Последний раз он мне сказал о гражданстве: «Все потом, сначала победим». Костя был очень умный, эрудированный человек, но при этом часто не хотел этого демонстрировать, даже время от времени пытался включить какого-то дурака, чтобы к нему не было дополнительного внимания».

Константин Дюбайло погиб в конце апреля в бою между Марьинкой и Докучаевском Донецкой области. На то время он служил в 46-м отдельном батальоне специального назначения «Донбасс — Украина». Погиб от попадания снаряда.

«Его похоронили в Кривом Роге 28 апреля. Там сейчас его жена. Он встретил Яну в Попасной Донецкой области, девушка работала директором краеведческого музея, детей у них не было. Несколько раз уходил из армии, но потом все равно возвращался. Несколько недель назад он вышел из осады в Степной Донецкой области. Мы ему еще собирали помощь. Имел благодарность от президента Украины», — рассказывает «Перлинка».

У Константина Дюбайло было сразу несколько позывных.

«Феникс» — это основной, самый-самый его позывной, он так представлялся, когда пришел к нам. «Драник» — так называли его самые близкие побратимы, потому что он смеялся, чтобы ему все время делали драники, так как белорус и ему не хватает крахмала в крови. Еще шутил, что российские пули его не берут, потому что их нужно мазать картошкой перед этим. В ВСУ его в последнее время называли просто «Беларус». Еще к нему часто обращались «Калі», так как он на любой вопрос потом переспрашивал по-белорусски «Калі?».

Константин «Феникс» Дюбайло стал пятым белорусом, погибшим в Украине. Ранее не стало Ильи Хренова, Алексея Скобли, Дмитрия Апанасовича и Дмитрия Рубашевского.

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