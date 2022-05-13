В Пинске в аварию попал автобус с пассажирами 13.05.2022, 22:38

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Пострадавших нет.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Пинске, передает БелТА.

Происшествие случилось сегодня около 16:10. За рулём автобуса МАЗ был 49-летний минчанин. На проспекте Жолтовского водитель перестраивался из крайней правой в крайнюю левую полосу и столкнулся при этом с автомобилем "Форд". Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в BMW.

Пострадавших при аварии нет. В салоне автобуса в то время ехали 10 пассажиров.

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