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В Пинске в аварию попал автобус с пассажирами

  • 13.05.2022, 22:38
  • 2,050
В Пинске в аварию попал автобус с пассажирами

Пострадавших нет.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Пинске, передает БелТА.

Происшествие случилось сегодня около 16:10. За рулём автобуса МАЗ был 49-летний минчанин. На проспекте Жолтовского водитель перестраивался из крайней правой в крайнюю левую полосу и столкнулся при этом с автомобилем "Форд". Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в BMW.

Пострадавших при аварии нет. В салоне автобуса в то время ехали 10 пассажиров.

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