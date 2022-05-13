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Украинцы навели артиллерию на склад с боеприпасами российских оккупантов

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  • 13.05.2022, 22:49
  • 8,368
Украинцы навели артиллерию на склад с боеприпасами российских оккупантов

Видеофакт.

Командование Сил специальных операций обнародовало кадры уничтожения склада российских оккупантов, на которые нашу артиллерию навели спецназовцы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ССО.

В сообщении отмечается: "На днях в одном из районов выполнения задач наша группа обнаружила полевой склад боекомплекта российских оккупантов.

Находясь на небольшом расстоянии от цели, воины ССО навели на нее артиллерию и корректировали ее огонь до уничтожения объекта.

Подобные операции являются крайне важным компонентом работы ССО Украины, ведь, уничтожая составы БК врага, Силы обороны лишают его возможностей вести агрессивные действия по отношению как к украинскому войску так и мирному населению".

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