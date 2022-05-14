Безработным в Минске предлагают выживать за $8 в месяц 4 14.05.2022, 8:25

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За эту сумму можно купить около 5 с половиной килограммов гречки.

Среднее пособие по безработице в Минске в апреле составило 27,99 рубля ($8,39 по актуальному курсу). Об этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

За эту сумму можно купить около 5 с половиной килограммов гречки (к примеру, ценник на крупу «Фермер» в "Едоставке - 5,14 рубля) или около двух с половиной килограмм куриного филе (охлажденные «Медальоны от Петрухи» стоят 11,65 рубля за кило).

Журналисты zerkalo.io рассказали, как чиновники годами не могут решать проблему с низким размером выплат тем, кто через службы занятости пытается найти работу.

«Никто с голоду не умрет». Как чиновники годами обещают поднять пособие по безработице

Одна из проблем на рынке труда — низкое пособие по безработице. Его максимальный размер — до двух базовых величин (64 рубля). На такую сумму может рассчитывать любой, кто станет на биржу труда, будь это потерявший работу чиновник или ИТ-специалист. При этом среднее пособие, как правило, держится на уровне 30 рублей.

Чиновники планировали за прошлую пятилетку поднять размер пособия по безработице до бюджета прожиточного минимума (сейчас оно составляет 288,01 рубля), но так и не сделали это.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич еще в декабре 2019 года заявляла, что среди тех, кому хотят поднять эти выплаты, — белорусы предпенсионного возраста и те, кто проживает на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда. Однако об этих планах чиновники также забыли.

Напомним, предыдущий министр труда Марианна Щеткина в 2015 году заявляла, что пособие по безработице поднимать не будут, «никто с голоду не умрет». Позже она говорила, что пособие по безработице могут повысить, если «возникнет ситуация, когда ликвидируются предприятия».

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