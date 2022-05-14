Ким Чен Ын заявил о «неизвестной лихорадке», поразившей полмиллиона жителей КНДР 1 14.05.2022, 9:24

27 из них уже погибли.

С конца апреля «лихорадка неизвестного происхождения» стремительно распространилась по Северной Корее и поразила более 500 000 человек, 27 из них погибли. Глава КНДР Ким Чен Ын назвал ее крупнейшим потрясением с момента основания страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, только 13 мая по всей стране было зарегистрировано более 170 тысяч случаев «лихорадки», более 80 тысяч человек выздоровели, 21 заболевший умер. Всего с конца апреля общее количество заболевших составило 524 440 человек, из них 234 630 полностью выздоровели, 288 810 находятся на лечении, а число умерших на данный момент составляет 27.

Глава КНДР Ким Чен Ын назвал распространение «лихорадки» на фоне выявления случаев коронавируса крупнейшим потрясением с момента основания страны и призвал все провинции, города и округа закрыть свои районы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение «вредоносного вируса».

— Важнейшей задачей, стоящей перед нашей партией, является скорейшее преодоление сложившейся кризисной ситуации в области общественного здравоохранения, восстановление стабильности профилактики эпидемий и защита здоровья и благополучия нашего народа, — заявил Ким Чен Ын, добавив, что кризис связан в том числе с «некомпетентностью и безответственностью» партийных организаций в обеспечении карантина».

По его мнению, КНДР сможет преодолеть кризис, если сосредоточится на реализации антивирусных мер.

12 мая власти Северной Кореи также сообщили о первом с начала пандемии выявленном случае заражения коронавирусом в стране. Политбюро Трудовой партии обрушилось на медиков с критикой «за прорыв противоэпидемического фронта». Ранее власти республики не сообщали о выявлении случаев заражения коронавирусом.

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