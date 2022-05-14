В Беларуси — массовые сбои в работе Mastercard 6 14.05.2022, 11:45

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Точных сроков восстановления работы карт банки назвать не могут.

В Беларуси по-прежнему наблюдаются сбои в работе карт Mastercard. Банки сообщают, что проблемы — на стороне международной платежной системы. Напомним, сбои возникли во второй половине дня 13 мая, сообщает zerkalo.io.

«Со вчерашнего дня и по настоящий момент временно недоступны операции по карточкам платежной системы Mastercard. Проблема глобальная на стороне Mastercard. Ведутся оперативные работы по восстановлению работоспособности систем. Приносим извинения за временные неудобства. На текущий момент точных сроков к сожалению нет», — сообщили в контакт-центре «Приорбанка».

В банке уточнили, что «произошел сбой в системе Mastercard, поэтому возникает ошибка при оплате карточками данной платежной системы».

В «Альфа-Банке» сообщают, что «получили уведомление от Mastercard: карты будут восстановлены через 3−4 часа» (сообщение банка появилось около 10.00 по минскому времени).

О сбоях в работе карт Mastercard сообщали клиенты «Альфа-Банка», «МТБанка», «Приорбанка» и «БНБ-банка».

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