80-ый день войны в Украине: Что происходит на главных участках фронта? 14.05.2022, 19:52

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Российские войска, согласно оперативным данным, наиболее активно ведут бои на Слобожанском и Донецком направлениях. Кроме этого, оккупанты продолжают штурмовать «Азовсталь», сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 14 мая.

Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Агрессор оказывает огневое воздействие вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск.

Осталась угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка изменений не претерпела, противник активных действий не проводил.

На территории Гомельской области Беларуси фиксируется на проведение работ по разминированию местности в районах бывшего базирования подразделений Российской Федерации.

На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций, контроле маршрутов снабжения автодорогами на север и восток от города Харькова, а также недопущении продвижения украинских войск в направлении государственной границы.

На Славянском направлении идет перегруппировка подразделений противника, создание запасов материально-технических средств.

На Донецком направлении группировка противника сосредотачивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут, осуществляет пополнение запасов и перегруппировку подразделений. На указанном направлении перемещены до двух батальонных тактических групп. Враг штурмует силы ВСУ вдоль линии столкновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник проводит перегруппировку войск. Отмечено усиление группировки силами в батальонную тактическую группу в районе железнодорожной станции "Новый Айдар".

В Мариуполе враг продолжает блокировку украинских подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

В Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах украинских позиций.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Агрессор сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов, инженерном оборудовании позиций, осуществляет артиллерийские обстрелы позиций украинских войск.

На территории Приднестровского региона Молдавии вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы. В то же время, подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

Корабли черноморского флота российской федерации в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливает систему противовоздушной обороны.

Российские войска продолжают целенаправленное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях.

Противник на временно занятых территориях востока и юга Украины пытается привлечь украинцев к работе в оккупационных учреждениях и незаконных правоохранительных формированиях, нарушает их права и свободы.

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