Украинские разведчики из окопа на передовой уничтожили «Джавелином» танк врага

Украинские разведчики из окопа на передовой уничтожили «Джавелином» танк врага3
- 15.05.2022, 13:10
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Сильное видео.
Бойцы 95-й ОДШБр из ПТРК Javelin уничтожили танк российских оккупантов.
Об этом сообщили в МВД Украины, пишет apostrophe.ua.
На видео видно, как украинские герои с помощью Javelin, который стал одним из символов украинского сопротивления, уничтожили технику врага. "Вот это да!", - лаконично прокомментировали украинцы меткое попадание. "На это можно смотреть вечно", - комментируют интернет-пользователи.