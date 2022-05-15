Украинские разведчики из окопа на передовой уничтожили «Джавелином» танк врага 3 15.05.2022, 13:10

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Сильное видео.

Бойцы 95-й ОДШБр из ПТРК Javelin уничтожили танк российских оккупантов.

Об этом сообщили в МВД Украины, пишет apostrophe.ua.

На видео видно, как украинские герои с помощью Javelin, который стал одним из символов украинского сопротивления, уничтожили технику врага. "Вот это да!", - лаконично прокомментировали украинцы меткое попадание. "На это можно смотреть вечно", - комментируют интернет-пользователи.

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