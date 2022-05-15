Санкции уже заблокировали экспорт режима на $16-18 миллиардов 15.05.2022, 22:55

5,862

Хунте нанесен мощнейший удар.

Из-за экономических санкций, введенных против режима Лукашенко в последнее время, экспорт в страны ЕС и Северной Америки из этой страны был заблокирован в объеме $16-18 млрд в год, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Санкции Запада заблокировали экспорт из Беларуси в страны Евросоюза и Северной Америки в объеме $16-18 млрд в год", - заявил он в интервью телеканалу Al-Arabia, фрагмент которого был показан в воскресенье на телеканале "Беларусь 1", сообщает "Интерфакс".

Экономические санкции против режима Лукашенко были введены после систематических нарушений прав человека, политических репрессий и соучастия в агрессии РФ против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».