Санкции уже заблокировали экспорт режима на $16-18 миллиардов
- 15.05.2022, 22:55
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Хунте нанесен мощнейший удар.
Из-за экономических санкций, введенных против режима Лукашенко в последнее время, экспорт в страны ЕС и Северной Америки из этой страны был заблокирован в объеме $16-18 млрд в год, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
"Санкции Запада заблокировали экспорт из Беларуси в страны Евросоюза и Северной Америки в объеме $16-18 млрд в год", - заявил он в интервью телеканалу Al-Arabia, фрагмент которого был показан в воскресенье на телеканале "Беларусь 1", сообщает "Интерфакс".
Экономические санкции против режима Лукашенко были введены после систематических нарушений прав человека, политических репрессий и соучастия в агрессии РФ против Украины.