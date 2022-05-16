На Запорожье ВСУ ликвидировали десятки оккупантов вместе с техникой 16.05.2022, 13:37

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Мощный дар по врагу.

За минувшие сутки в Запорожской области защитники Украины ликвидировали десятки оккупантов, а также уничтожили технику врага.

Как рассказали на странице "Силах обороны Запорожского края" в "Фейсбуке", оперативная обстановка на юго-восточном направлении не претерпела существенных изменений.

Отмечается, что направления Гуляйполя, Малиновки, Большой Новоселки Донецкой области под прицелом у врага. Российские военные продолжают главные усилия сосредоточивать именно туда.

Силы обороны Запорожского края сообщают, что на других рубежах по линии разграничения украинские защитники ведут активную маневренную оборону, наносят контрудары, чем сдерживают нашествие захватчиков.

Подчеркивается, что за прошедшие сутки 15 мая украинские воины ликвидировали:

личного состава – 37 человек, 54 ранены;

танков – 1 ед;

реактивных систем залпового огня Град – 2 ед;

боевых бронированных машин – 15 ед, из них один ББМ Тигр;

автомобильной техники – 6 ед;

противотанковых ракетных комплексов – 2 ед;

уничтожен вражеский склад хранения боеприпасов и захватили одну БМП-3.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Запорожской области активно развивается движение сопротивления. Особенно заметна работа патриотов в Мелитополе, добавили в СО.

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