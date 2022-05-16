Кремль дает заднюю в вопросе Швеции и Финляндии в НАТО 25 16.05.2022, 16:16

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Песков объяснил, что означает вступление этих стран в Альянс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО отличается от Финляндии и Швеции потому, что у Киева с Москвой якобы есть "территориальный спор".

Его цитирует кремлевское издание "РИА Новости"

"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несёт огромные риски для всего континента".

Ранее Кремль заявлял о неприемлемости вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Теперь же пресс-секретарь Путина объясняет, что это не так плохо.

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