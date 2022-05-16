Белоруска подняла бело-красно-белый флаг на вершину Эвереста 4 16.05.2022, 14:54

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Фотофакт.

Белоруска Лилия Яновская подняла белорусский флаг на Эверест. Вместе с дочерью Дарьей в составе команды альпинистов она поднялась на самую высокую вершину мира 14 мая.

"Мы несли белорусский национальный, украинский и канадский флаги всю дорогу", — написала она в "Фейсбуке". Эти флаги они и развернули на вершине.По словам Лилии, она верит "в любовь, сострадание и понимание между людьми в этом мире. Любовь, правда и свобода победят".

Это уже не первая попытка белоруски покорить Эверест. Год назад она была готова подняться на вершину, но заболела коронавирусом.

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