Премьер-министр Франции ушел в отставку 16.05.2022, 19:27

1,638

Жан Кастекс

Новым премьером может стать Элизабет Борн.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра страны Жана Кастекса, сообщают агентства dpa и AFP в понедельник, 16 мая. Пост премьера Кастекс занимал с 2020 года. Вместе с ним ушло и правительство Франции, передает DW.

"Спасибо Жану Кастексу, его правительству и всей его команде. Почти два года он страстно и преданно служил Франции. Давайте гордиться проделанной работой и достигнутыми совместными усилиями результатами", - написал в своем твиттере Макрон.

Отставка правительства и премьера - формальность во Франции после президентских выборов, отмечает dpa, однако в этот раз это происходит "на удивление поздно" - спустя три недели после голосования.

Ожидается, что новым премьером Макрон во второй раз в истории республики назначит женщину - министра труда Элизабет Борн, пишет AFP. Выбор Макрона будет связан с желанием заручиться перед грядущими парламентскими выборами поддержкой как левых, так и консервативных избирателей, отмечает dpa.

Макрон переизбрался на пост президента 24 апреля после победы во втором туре над председателем партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Действующий президент получил 63,2 процента голосов.

Merci à @JeanCastex, à son gouvernement et à toute son équipe. Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble. pic.twitter.com/AmJ2WkCety — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».