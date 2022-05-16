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Премьер-министр Франции ушел в отставку

  • 16.05.2022, 19:27
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Премьер-министр Франции ушел в отставку
Жан Кастекс

Новым премьером может стать Элизабет Борн.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра страны Жана Кастекса, сообщают агентства dpa и AFP в понедельник, 16 мая. Пост премьера Кастекс занимал с 2020 года. Вместе с ним ушло и правительство Франции, передает DW.

"Спасибо Жану Кастексу, его правительству и всей его команде. Почти два года он страстно и преданно служил Франции. Давайте гордиться проделанной работой и достигнутыми совместными усилиями результатами", - написал в своем твиттере Макрон.

Отставка правительства и премьера - формальность во Франции после президентских выборов, отмечает dpa, однако в этот раз это происходит "на удивление поздно" - спустя три недели после голосования.

Ожидается, что новым премьером Макрон во второй раз в истории республики назначит женщину - министра труда Элизабет Борн, пишет AFP. Выбор Макрона будет связан с желанием заручиться перед грядущими парламентскими выборами поддержкой как левых, так и консервативных избирателей, отмечает dpa.

Макрон переизбрался на пост президента 24 апреля после победы во втором туре над председателем партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Действующий президент получил 63,2 процента голосов.

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