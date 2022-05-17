Из российского «Сбербанка» из-за угрозы санкций массово увольняются топ-менеджеры

Из российского «Сбербанка» из-за угрозы санкций массово увольняются топ-менеджеры2
- 17.05.2022, 16:44
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Банкиры боятся санкций.
Из Сбербанка, крупнейшего банка России, массово увольняются топ-менеджеры. В понедельник стало известно об увольнении вице-президента, руководителя SberCIB (бывшая Тройка Диалог) Андрея Шеметова, а во вторник ушли сразу три члена правления, пишет Frank Media.
В банке утверждают, что это происходит в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка, но издание со ссылкой на источники пишет, что банкиры просто боятся санкций.
"После того, как правление ВТБ и ФК Открытие полным составом отправилось в санкционные листы, у людей сдают нервы — у многих активы и семьи в Европе. Они привыкли к определенному образу жизни и не хотят его терять", – сказал один из собеседников.
Массовые увольнения в Сбербанке начались после нападения России на Украину.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис то ли накануне, то ли сразу после начала войны уехал в США. Позже уволились также старший вице-президент Давид Рафаловский (курировал технологический блок) и старшая вице-президент Юлия Чупина (стратегия и HR).