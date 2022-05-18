«Скоро у Лукашенко не останется денег на заправку самолета, на котором он собирается бежать из страны» 11 18.05.2022, 10:25

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Как санкции приближают конец режима.

Премьер-министр Головченко пожаловался, что из-за экономических санкций, введенных против режима Лукашенко в последнее время, экспорт в страны ЕС и Северной Америки был заблокирован в объеме $16-18 миллиардов в год. Режим оказался в сложнейшей экономической ситуации за все время своего существования.

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают на тему санкций читатели сайта.

«Сколько раз демократическое сообщество кричало на весь мир, что демократия в Беларуси — гарантия безопасности в Европе. Их было не слышно, потому что выгодно торговать с узурпатором. Теперь получайте. Теперь шизофреник не только наша головная боль, но и Европы и Америки. Если бы был услышан голос белорусов раньше, ничего бы этого не было».

«Няўжо дагэтуль не дайшло, што гэтым нелюдням няма справы да лёсу народаў? Пачвараў цікавіць толькі сваё заможнае існаванне. Яны ўжо не раз ахвяравалі здароўем і жыццём тысячаў людзей. Іх ніхто не спыніў. Цяпер бункернае карла з нашым шалёным сабакам пойдзе яшчэ далей, не сумнявайцеся».

«Для начала Украине следовало бы прекратить покупку нефтепродуктов у фашистского лукашенковского режима. Хватить финансировать своего врага!»

«Гибридная война против Евросоюза ведется Путиным и его лукавым хитрозачесанным кнехтом уже давно. Западу надо пожестче давать отпор этим наскокам. Другого языка они не понимают».

«Многочисленные подачки со всех сторон, не только от орков, сделали бессмысленной связь экономики и общества».

«Скоро у Лукашенко не останется денег даже на заправку самолета, на котором собирается бежать из страны».

«Режиму нужны деньги. И не спорьте. Газ потух. Нефть берут плохо. В общем, народ должен оплачивать царскую жизнь режима. Режим привык ни в чем себе не отказывать».

«Дно Марианской впадины в экономике пробито, летим хрен знает куда».

«Если бы не братская оккупация, то предприятия процветали бы и работали на «Бош», «Сименс», «Мицубиси», «Крайслер». Как в странах бывшего соцлагеря».

«Импортозамещение в действии — полные прилавки заместим пустыми. Мечтали о СССР, ну так получайте, чего ноете».

«Модернизировать не пробовали для выпуска современной продукции? А, точно, технологий нет, станков нет, зато вступили в союз. Ну сидите в союзе дальше».

«С импортозамещением страна будет жить в 60-70-х годах 20 века, пока вся цивилизация живет в 2022 г. Вот и все».

«Как говорится, от осинки не родятся апельсинки».

«Уже давно надо это разворачивать и реализовывать, чтобы по полной они почувствовали все прелести эмбарго».

«Уже не важно, как выглядят конвульсии режима, перерождающегося в Северную Корею».

«Год-полтора назад кто-то говорил, что от санкций экономика Беларуси только крепчает. Не помните, кто это ляпнул?»

«Мы уже все давно живем не в «сасуте» и в «зазеркалье». Чтобы понять, что происходит, нужно все воспринимать с точностью до наоборот. Т.е. говорят «80% за!», а слышать «80% против!», говорят «санкции только усиливают нашу экономику», а слышать «санкции загоняют нашу экономику в дыру» и т.д. Вот тогда все станет на свои места».

«Ужас. Оказалось. Столько лет перепродавали польское под видом своего. Оказалось, что кормить скотину нечем. Яблоки подорожали в три раза. Отечественные яблоки оказались золотыми. Молоко польское. Мясо польское. Через Брузги и подобные перевалочные базы поставляли в Беларусь и Россию. Ужас. Контрабанда сигарет. Нефти, бензина. Есть хоть сферы чистые от контрабанды. Ужас».

«В магазинах уже давным-давно нет ничего, (капуста, картофель, яблоки, лук, чеснок и многое другое) производимого в РБ. Все закупалось за границей (Китай, Украина, Турция, Египет, Польша, Греция) и выдавалось за выращенное в РБ».

«Санкции ввели, лавочка закрылась и всплыла правда жизни».

«Смотрите шире. Проблема не в монополиях, а в том, что Беларусь оказалась в международной изоляции вместе с Россией. Таракан стал пособником Путлера и сделал соучастниками всю страну вместе с собой. В современном мире, где все глобализировано, нормально жить в изоляции от всей планеты и особенно от европейских соседей, невозможно. Вот пока Беларусь будет частью «русского мира», который противопоставляет себя западной цивилизации, столько и будет продолжаться этот дурдом».

«Глядя на то, как упрямо, РФ и РБ, хотят жить в 30-х годах 20 века, в СССР или гитлеровской Германии, то есть шанс оказаться там, не только с технологиями и уровнем жизни того времени, но и со всеми прелестями фашистского и большевистского террора».

«Нечего с Лукашенко и Путиным лясы точить и подавать руку помощи. Сами замарались, пусть сами и расхлебывают, а то привыкли гадить на всех, а потом помогайте нам. Сколько веревочке не виться».

«ЕС полон решимости обеспечить, чтобы все, кто несет ответственность за политические репрессии в Беларуси, предстали перед судом. Решимость ЕС — в дело! Арестовать и судить МВД и весь состав ОМОНа РБ, Совет обороны РБ, командование ВС РБ с их провокациями на границе Украины и РП, политических судей и их кураторов с КГБ. Арестовывать в границах ЕС и Турции. Будет весьма оптимистично, если преступников-лукашистов начнут отлавливать тепленькими на курортах Египта и Таиланда!»

«Смотрите проще. У семейки Таракана есть собственность в эмиратах/дубаях. Куда бы они и отчалили. Но лететь через воздушное пространство Европы невозможно, не пускают. А лететь через Мордор — страшно, донесут что побежал и собьют. Вот он и дошпагатился».

«30% ВВП. Печально все конечно и ситуации лучше становится не будет. Лукашист мог отсидеться в стороне во время этой войны, так и жил бы себе спокойно. На фоне всего этого про него бы все забыли, а в итоге старший брат принес ему больше проблем, чем все враги вместе взятые».

«Ну это уже похоже на тяжелый удар под дых. Остатки экспорта загнутся, контрабас вычеркиваем, плюс пойдет лавина неплатежей по лизингам техники. Многие транспортные фирмы были намертво привязаны к конкретным экспортерам по лесу, химии, стеклу. Им крышка».

«Санкциями раздавят — вот и все. Даже патроны не будут тратить», — пишут читатели Charter97.org.

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