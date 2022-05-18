Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18.05.2022, 10:30

Послы двух стран передали документы Йенсу Столтенбергу.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в Альянс в штаб-квартире в Брюсселе.

Послы двух стран передали документы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

Об этом сообщает Reuters.

"Это исторический момент, которым мы должны воспользоваться", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на короткой церемонии, на которой послы Швеции и Финляндии в Альянсе передали свои письма-заявки в белых папках с тиснением их национального флага.

Как заявил Столтенберг, Альянс считает, что присоединение Финляндии и Швеции значительно укрепит его позиции в Балтийском море. "Я тепло приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Вы - наши ближайшие партнеры, и ваше членство в НАТО повысит нашу общую безопасность", - сказал он.

Швеция и Финляндия сохраняли нейтралитет на протяжении всей холодной войны, и их решение о вступлении в НАТО является одним из самых значительных изменений в архитектуре европейской безопасности за последние десятилетия, отражающим резкий сдвиг в общественном мнении в скандинавском регионе после российского вторжения в Украину 24 февраля.

Процесс вступления, который, как ожидается, займет всего несколько недель.

По словам дипломатов, ратификация всех 30 союзных парламентов может занять до года.

Напомним, 17 мая министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал заявку скандинавского государства на вступление в Североатлантический альянс.

Ранее заявку на вступление в НАТО подписала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

О том, как Швеция и Финляндия решили порвать с многолетним нейтралитетом и что может помешать их присоединению к Альянсу и как это повлияет на Украину - подробнее в материале РБК-Украина.

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