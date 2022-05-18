Под Белогоровкой русские командиры оставили раненых солдат умирать на поле боя

Под Белогоровкой русские командиры оставили раненых солдат умирать на поле боя4
- 18.05.2022, 11:39
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Теперь военные РФ сами отказываются идти на переправу.
Информируя о текущей ситуации в области, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подробно рассказал и о «сафари» на русских солдат при форсировании Северского Донца близ Белогоровки.
На месте переправы сейчас валяется около сотни единиц разбитой техники, несколько понтонов, военных катеров и огромное количество трупов.
Раненых солдат российские командиры оставили умирать на поле боя.
Последний батальон, который российские командиры в очередной раз пытались отправить на переправу, в полном составе (500 человек) отказался идти на Белогоровку.