Под Белогоровкой русские командиры оставили раненых солдат умирать на поле боя 4 18.05.2022, 11:39

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Теперь военные РФ сами отказываются идти на переправу.

Информируя о текущей ситуации в области, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подробно рассказал и о «сафари» на русских солдат при форсировании Северского Донца близ Белогоровки.

На месте переправы сейчас валяется около сотни единиц разбитой техники, несколько понтонов, военных катеров и огромное количество трупов.

Раненых солдат российские командиры оставили умирать на поле боя.

Последний батальон, который российские командиры в очередной раз пытались отправить на переправу, в полном составе (500 человек) отказался идти на Белогоровку.

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