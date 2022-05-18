Канада запретила въезд 50 пособникам режима Лукашенко 2 18.05.2022, 13:15

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Ограничения распространяются также на всех членов семьи, которые будут сопровождать лиц из санкционного списка.

Канада объявила об усилении своих санкций. Согласно правительственному релизу, в отношении всех лиц, включенных в канадский санкционный список, в том числе граждан России и Беларуси, будет введен запрет въезда на территорию Канады и запрет выдачи виз.

Эти поправки будут распространяться также на всех членов семьи, которые будут сопровождать лиц из санкционного списка. В нем, к слову, 780 человек из России, включая президента и главу МИД, 208 из Украины, а из Беларуси — всего 50. Это олигархи, связанные с Лукашенко, чиновники и политические деятели, представители Минобороны Беларуси, содействовавшие российскому вторжению в Украину.

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