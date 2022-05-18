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Канада запретила въезд 50 пособникам режима Лукашенко

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  • 18.05.2022, 13:15
  • 2,832
Канада запретила въезд 50 пособникам режима Лукашенко

Ограничения распространяются также на всех членов семьи, которые будут сопровождать лиц из санкционного списка.

Канада объявила об усилении своих санкций. Согласно правительственному релизу, в отношении всех лиц, включенных в канадский санкционный список, в том числе граждан России и Беларуси, будет введен запрет въезда на территорию Канады и запрет выдачи виз.

Эти поправки будут распространяться также на всех членов семьи, которые будут сопровождать лиц из санкционного списка. В нем, к слову, 780 человек из России, включая президента и главу МИД, 208 из Украины, а из Беларуси — всего 50. Это олигархи, связанные с Лукашенко, чиновники и политические деятели, представители Минобороны Беларуси, содействовавшие российскому вторжению в Украину.

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