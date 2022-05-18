закрыть
18 мая 2022, среда, 18:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинцы сбили российский беспилотник ZALA 421-08

3
  • 18.05.2022, 18:13
  • 2,238
Украинцы сбили российский беспилотник ZALA 421-08

Фотофакт.

Подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожен российский БПЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов ZALA 421-08 был уничтожен расчетом зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10».

Следует отметить, что данный тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и т.д.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип