Украинцы сбили российский беспилотник ZALA 421-08

Украинцы сбили российский беспилотник ZALA 421-083
- 18.05.2022, 18:13
- 2,238
Фотофакт.
Подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожен российский БПЛА.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов ZALA 421-08 был уничтожен расчетом зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10».
Следует отметить, что данный тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и т.д.