Украинцы сбили российский беспилотник ZALA 421-08 3 18.05.2022, 18:13

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Фотофакт.

Подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожен российский БПЛА.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Беспилотный летательный аппарат российских оккупантов ZALA 421-08 был уничтожен расчетом зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10».

Следует отметить, что данный тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня, корректировки огня и т.д.

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